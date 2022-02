‘FGR no ha querido recibir denuncias’

Ciudad Juárez.— Bajo el argumento de que no quiere entorpecer las investigaciones que desempeña la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Grupo Aras por presunto fraude, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha querido recibir las denuncias de los afectados de Ciudad Juárez, indicó Laura Ruiz, una de las denunciantes.

Dijo que en noviembre interpusieron un escrito ante la FGR a través del enlace entre el Senado y esa instancia. Al no recibir respuesta, acudieron hace dos semanas a realizar una protesta en el exterior de las instalaciones de esa fiscalía en esta ciudad, ubicadas sobre la avenida Abraham Lincoln y Hermanos Escobar, por lo que por la noche les enviaron un correo electrónico.

“La respuesta está mal fundamentada, dice que no nos van a atender en Fiscalía federal porque ellos no quieren entorpecer las investigaciones que está haciendo la Fiscalía estatal, y que ellos no son la instancia competente para tal denuncia, siendo que no es así. Los delitos del fuero común los está llevando la Fiscalía estatal y los delitos del fuero federal, son los que le estamos pidiendo a la Fiscalía federal que ellos lleven”, mencionó.

Ante la insistencia de los afectados a través del despacho legal que contrataron, el próximo 28 de febrero a las 2:00 de la tarde se tendrá una audiencia de Control, para que los abogados que representan a los presuntos defraudados de Aras soliciten ante un juez federal que intervenga la FGR, indicó.

La audiencia se hará de manera virtual, explicó.

“Cualquier ayuda de México es importante y es valiosa, hasta el momento no ha llegado, pero tenemos que seguir agotando las instancias. El despacho de Cordero es el que está llevando la carga jurídica y esperamos la audiencia de Control para que nos admitan de manera debida la denuncia, en la que estamos afectados cientos de personas”, comentó.

Dijo que en esta frontera se estima que hay alrededor de 300 personas afectadas, pero sólo entre 25 y 30 interpusieron una denuncia ante la FGE.

Aras Investment Bussines Group tenía sus oficinas en el local 2D de Plaza Barrancas, localizadas en la avenida Campos Eliseos 9050, pero en un recorrido por el lugar se observan solas.

Una de las personas encargadas de la administración del edificio mencionó que las oficinas fueron abandonadas en noviembre y no se ha vuelto a observar ninguna persona en el lugar.

También en la parte exterior de la plaza fue retirado el anuncio de esa empresa.