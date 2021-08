Festejan en casa los 15 años de ‘Tomatito’

Ciudad Juárez— El 17 de agosto de 2006 Daysi García le dio la vida al tercero de sus seis hijos, a quien al ver recién nacido su familia le apodó “Tomatito”, y a quien dejaron de ver el 4 de julio de 2018, cuando desapareció en Ciudad Juárez.

Ayer, sin pistas sobre su paradero a más de tres años de ausencia, Daisy celebró los 15 años del nacimiento de su hijo Juan Manuel Ruiz García, con pastel, ‘Las Mañanitas’ de fondo y su rostro plasmado en una playera a la altura del pecho.

“Lo quiero mucho y lo amo. Y no me voy a cansar de buscarlo. A quien tenga a mi hijo le pido que me lo regresen, que me regresen a mi hijo porque ya son tres años sin saber nada, nada”, imploró la madre.

Convencida de que ahora no está con ella, pero volverán a estar cerca, la madre decidió celebrar el cumpleaños de su hijo, acompañada de sus otros cinco hijos.

Poco antes de mediodía, sacó una mesa a las calles de la colonia Melchor Ocampo, en la que colocó un mantel negro, dos pasteles, dos globos que formaban el número 15 y las pesquisas con la fotografía de “Tomatito”, en las que se ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien ayude a dar con su paradero.

‘Hasta ahora no tenemos nada de información’

“Siempre le hacía sus fiestas a mi hijo, le hacía su pastel porque a él le gustaba mucho, le gustaba mucho el pastel de guitarra, quería que se lo mandara hacer de guitarra”, recordó la madre cuyo hijo salió por última vez de su casa a los 11 años de edad.

García aseguró que aunque poco tiempo después de desaparecer le aseguraron que vieron a su hijo, al acudir al lugar nunca lo encontraron. Y la investigación sobre su desaparición continúa sin avances.

“Lo último fue que lo habían visto aquí por los Aztecas, nosotros íbamos y preguntábamos, de hecho la Fiscalía una vez nos acompañó, ya después íbamos por nuestra cuenta. Nada más nos decían que lo miraban para el lado del cerro, subimos y todo, pero ni rastros de él. Hasta ahorita no hemos tenido nada de información”, relató.

Recordó que le apodaron “Tomatito” porque al nacer tenía un color de piel rojizo, y aunque en la escuela sus compañeros le decían “Tomate” a él no le gustaba que le dijeran así.

Cuando desapareció estudiaba el quinto grado de primaria, en donde era hiperactivo pero muy bueno para las matemáticas, aseguró.

“A mi hijo le gustaba mucho la mecánica, era lo que más le gustaba; le gustaban mucho los carros, formarlos y todo eso”, compartió su mamá antes de partir su pastel de cumpleaños y poder celebrarlo desde la distancia.

Junto a ella estaban sus otros cinco hijos, de 21, 16, 10, 4 y 2 años de edad, este último a quien “Tomatito” no conoció.

“Mi niña la más chiquita, de 4 años, ella siempre me dice: ¿y mi hermano?, ¿va a volver mi hermano?. Siempre me pregunta por su hermano. Y le digo: sí mi’ja, va a volver su hermano. Me dice: Yo extraño mucho a mi hermano, mamá. Y le digo: Yo sé que lo extraña, pero él va a volver”, compartió.

Llena de nostalgia y de esperanzas de volver a ver a su hijo, Daysi partió los dos pasteles y los repartió entre sus familiares y amigos, mientras recordaban el día de su nacimiento y las anécdotas de su niñez.