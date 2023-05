Festejan con sus trillizos

Ciudad Juárez.- Gabriela Gurrola y Érika González son compañeras de trabajo en las oficinas de la Subsecretaría de Educación, pero no es lo único que tienen en común: ambas son madres de trillizos, por lo que además comparten sus experiencias.

Los hijos de Érika ya tienen 18 años de edad y Gabriela es mamá primeriza de sus bebés de 11 meses, por lo que asegura que los consejos de su compañera de trabajo le han sido muy útiles para llevar con éxito el rol de madre trabajadora.

PUBLICIDAD

Los bebés de Gabriela son dos niños y una niña “son los únicos y los últimos”, comentó entre risas.

“Como que siento que esa bendición que nos dio Dios es así como algo muy diferente, es algo muy bonito, es muy pesado”, continuó.

El comentario de Gabriela fue apoyado por Érika quien es madre de cuatro jóvenes varones que son su hijo mayor de 22 años y los trillizos de 18.

“Es fácil, la verdad no he batallado mucho hasta ahorita, es pesado pero yo creo que con el tiempo te vas acostumbrando, yo le digo eso a Gaby que apenas va empezando”, comentó.

Gabriela dijo que cuando se enteró de su embarazo múltiple, acudió a recibir apoyo psicológico para asimilar la situación y entender cómo cambiaría su vida de ese momento en adelante por la diferencia de cero a tres bebés.

“En la noche, ya vez que despiertan cada tres horas, yo subía 16 teteras al cuarto, entonces es pesado pero muy bonito y yo con ella era a la que le preguntaba ‘oye Érika’ porque ya con ella tengo el apoyo que es mi amiga y es mi compañera”, comentó Gabriela.

A pesar de su triple labor de madres, aseguran que decidieron continuar con su vida laboral.

“En lo personal yo aquí (a la oficina) vengo a descansar porque no tenemos un trabajo demasiado pesado, a mí si me hubiera gustado el no trabajar para cuidar 100 por ciento a mis hijos pero por salud mental venir a trabajar porque tú sabes que si la madre no está bien, no está nada bien en la casa, entonces siempre uno como mujer y como mamá tiene que estar bien y si venir a trabajar es estar bien, qué le hace que sea trabajo doble pero todo sale adelante”, dijo Gabriela.

Érika está de acuerdo con su compañera, ya que asegura que quiere darle a sus hijos el ejemplo de ser una mujer trabajadora.

“Sí,está bien trabajar y ya llegas a tu casa despejada pero para otro tipo de trabajo y se te hace menos pesado”, expresó.