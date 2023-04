Festejan a menores de escasos recursos

Ciudad Juárez.— Show de payasos, carreras en costales, pastel y regalos fue como el organismo Activo 20-30 Internacional celebró a 150 menores de escasos recursos, que enfrentan necesidades como la falta de una buena alimentación, y por lo que diariamente acuden a distintos comedores comunitarios de la localidad.

El evento fue con motivo de la celebración del Día del Niño, que se festeja cada 30 de abril, y en el cual los niños y niñas, entre los 6 a 12 años de edad, se divirtieron y pasaron un momento agradable junto con sus familias. También se tomaron fotografías del recuerdo con las botargas y payasos que asistieron a la actividad, que comenzó a las 10:00 de la mañana.

“La mayoría de ellos vienen de comedores, entonces lo que es el tema de la alimentación, la sana diversión, y presentan también problemas en el ámbito escolar, aunque algunos sí asistan a la escuela, no todos logran tener la oportunidad”, dijo Jorge Reyes, presidente del organismo.

Indicó que durante dos años se pausó el evento, y en esta ocasión recibieron muchos donativos por parte de la comunidad que se unió para celebrar a las niñas y niños que acuden a casas hogar, comedores comunitarios y albergues de la localidad.

“También a lo largo del año hacemos actividades de recaudo para lo que son útiles, impulsar o hacer que los niños no dejen la escuela por falta de algún cuaderno, alguna pluma, que es la mayoría de veces el problema que ellos tienen por no ir a la escuela, no de no tener como los herramientas para ir”, dijo Reyes.

Acompañada de sus hijos, Itzayana y Jesús Eduardo, la ciudadana Luisa Domínguez acudió al evento.

Explicó que apoya en el comedor Vida Sin Servicio, que está ubicado en Villas de Alcalá, donde diariamente brindan alimento a 40 niñas y niños de escasos recursos.

“Soy voluntaria del comedor, venimos a cargo de varios niños, traemos como 40 niños a cargo; me parece muy bonito porque así ellos se distraen, porque necesitan despejarse de toda la violencia que se vive en día a día en el país”, dijo la entrevistada.