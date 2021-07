Feria Juárez se podría cancelar si avanza pandemia

La Feria Juárez 2021 se podrá cancelar si la pandemia de Covid-19 se agrava, en ese caso el organizador que es Atracciones García asumirá los costos, afirmó el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar.

“Los organizadores de la feria saben que si en determinado momento estuviéramos en una situación en la que se pone en riesgo la salud de los juarenses, pues se tendría que suspender”, declaró.

Mientras que Ciudadanos Juarenses Comprometidos lanzó la petición “Que no se lleva a cabo la Feria Juárez 2021” a través de plataforma Change.org para reunir firmas de apoyo.

La solicitud se hizo el lunes y hasta ayer a las 17:45 horas se habían reunido 10 mil 140 rúbricas.

“Quisiéramos que la Feria Juárez 2021 en Ciudad Juárez Chihuahua México no se lleve a cabo en agosto del 2021 debido a que aún existen muchos contagios por COVID-19 en la frontera, consideramos que este evento aumentaría los casos y no avanzaríamos en la contención de la pandemia si no estaríamos en un retroceso”, indica la petición.

El evento se programó del 12 al 29 de agosto en la plaza de la Mexicanidad, con 50 por ciento de aforo, es decir un cupo máximo de 50 mil personas, incluidos los expositores que asistirán.

El administrador de la Ciudad aseguró que para desarrollarlo se tomarán medidas sanitarias, y para decidir llevarlo a cabo se partió del punto de que la mayoría de los juarenses ya tiene al menos la primera vacuna anti-Covid-19.

“Esto nos da la tranquilidad de poder realizar un evento de esta forma”, mencionó.

Agregó que en caso que haya retroceso en el semáforo, se acatarían las medidas que marquen las autoridades de salud.

“Ojalá y sea que vayamos hacia el semáforo verde y podamos disfrutar todavía de más espacios en la ciudad, aun si nos fuéramos a semáforo verde no eliminaríamos el uso de cubrebocas y las medidas de salud”, indicó.

Juegos mecánicos

comienzan a llegar

Afirmó que los juegos mecánicos empezarán a llegar a la ciudad, luego de que ayer se observó que en la plaza de la Mexicanidad ya se encuentran tres transportes que cargan algunas de las partes de uno de los juegos que se instalarán en el evento.

Apenas el lunes pasado el Ayuntamiento aprobó una partida de 5 millones de pesos para la feria.

La feria se suspendió en el 2020 por la pandemia y este año se reactivará una vez que el Consejo de Saludo estatal otorgó la anuncia para realizarlo.

“Estamos siendo muy conservadores, sabemos la responsabilidad que tenemos para con la ciudad y queremos que vengan a divertirse, lo que sí es que también queremos que este sea un buen ejemplo, y el punto de inicio para que sea el primero de muchos eventos seguros en la nueva normalidad”, anotó.

El funcionario explicó que en este caso el Municipio es un patrocinador del evento.

“No es una inversión, el Municipio solamente coadyuva en la realización, nosotros hacemos una aportación económica, y ponemos la participación de salud municipal, de Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Vial, Servicios Públicos”, mencionó.

