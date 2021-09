Feminicida se escondió en casa de sobrino antes de suicidarse

Ciudad Juárez— El presunto asesino de Heydi del Carmen C. V., a quien roció de gasolina y le prendió fuego luego de que lo rechazó, se quitó la vida al enterarse de la noticia del fallecimiento de su expareja, quien permaneció seis días en agonía en la ciudad de Chihuahua.

La noticia causó impacto tanto en la familia de la víctima como en quienes realizaron el hallazgo del cadáver del hombre colgado en una vivienda de la colonia Kilómetro 20.

“Son sentimientos encontrados porque nosotros hubiéramos querido que enfrentara y pagara lo que le hizo a Heydi, pero también si andaba prófugo, al menos ya va a enfrentar la justicia de Dios”, mencionó una prima de la víctima, de quien se omite su identidad.

Durante la última semana, Iván Daniel Ortiz, de 37 años de edad, presunto agresor de Heydi, se había refugiado en una vivienda propiedad de su sobrino; en el mismo lugar vivían una mujer y una niña, a quienes no conocía.

Fue la menor quien la tarde miércoles encontró el cuerpo colgando en un pequeño cuarto a las afueras de la casa ubicada en la calle Miguel Molinar sin número.

“Tenía poquito ahí viviendo, yo estaba aquí ayer y venía casi desmayándose la señora de la impresión y la niña cuidándola, y ya las metimos y hablamos a la Policía”, mencionó una vecina del lugar.

Dijo que fue a través de los medios de comunicación que supieron del caso de la mujer que fue quemada por su expareja, pero tanto las personas que habitaban la casa a la que él llegó como los vecinos ignoraban que se tratara del presunto agresor.

“Dice la señora que ella no sabía nada, ella tenía que ir a trabajar pero no fue porque no conocía el señor, a ella le prestaron esa casa con sus hijos, se la prestó un muchacho que vivía ahí, ese muchacho le dijo que era su tío y que iba a durar sólo unos días ahí”, comentó.

La mañana del jueves 26 de agosto Iván Daniel llegó hasta el domicilio de la víctima, ubicado en las calles 18 de Marzo y Uruguay de la colonia El Barreal, para llevarle un ramo de rosas con el fin de pedirle que regresara con él. Al recibir una respuesta negativa la roció de gasolina y le prendió fuego, de acuerdo con la información que proporcionó la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

Paramédicos trasladaron a la afectada al Hospital General, pero al día siguiente su familia decidió enviarla al hospital Salvador Zubirán en la ciudad de Chihuahua, donde fue atendida en el área de personas con quemaduras.

La FEM informó que falleció la noche del martes a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, además de que tenía quemaduras directas de tercer grado en la totalidad de su cuerpo.

“Ella era una joven positiva, alegre, buena madre, buena hija, buena amiga… era respetuosa con los niños de educación especial y siempre mostró un buen corazón”, dijo su prima.

Heydi dejó en la orfandad a una niña de dos años y estaba a punto de ingresar a la Universidad Mexicana del Norte, según mencionaron sus familiares. (Mayra Selene González / El Diario)

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx