Feliz cumpleaños mi niño, donde quieras que estés: madre de ‘Tomatito’

Ciudad Juárez— Este miércoles cumple 16 años Juan Manuel Ruiz García y su madre Daisy García prepara el pastel para celebrar el aniversario del menor desaparecido.

“Feliz cumpleaños mi niño, donde quieras que estés. Otro año sin festejarte pero donde estés le pido tanto a Dios que te cuide y proteja”, dice la madre de familia.

“Tomatito”, como le dice la familia de cariño, desapareció el pasado 4 de julio del 2018, a la edad de 11 años.

Desde entonces sus seres queridos lo han buscado sin resultados positivos.

“Ya son 16 años mi amor, cómo me duele el alma saber que no estás conmigo, con tus hermanos que te extrañan mucho mijo. Sabes nunca voy a dejar de buscarte hasta tenerte en mis brazos mi amor, te amo hijo”, compartió en redes sociales.

Este miércoles a las tres de la tarde la madre compartirá un pastel para celebrar el aniversario de su hijo.

“Le pido tanto a mi Dios verte mi amor, feliz cumpleaños donde quiera que te encuentres. Me destroza todo esto, pero no me rendiré; te amo, te amo Juan Manuel Ruiz García”, expresó.