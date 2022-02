Farmacias y los súper, vacunados vs pandemia

Ciudad Juárez.— Farmacias y supermercados en el estado de Chihuahua son los grandes ganadores de visitas durante el período de pandemia, contrario al panorama sombrío de restaurantes y tiendas minoristas que, aun en estas fechas, no pueden estabilizarse y registraron caídas de hasta 80 por ciento de clientes potenciales.

Así lo muestran los datos de Movilidad de Comunidades presentados por Google sobre el comportamiento ciudadano ante el llamado de “Quédate en casa”, convocado desde el inicio de la pandemia por Covid-19.

A través de varios rubros y gracias a la activación de la opción de registro de historial de ubicaciones en los teléfonos celulares, el gigante del Internet le sigue los pasos a la población y detalla, incluso por día, cuándo deciden o no salir de su domicilio.

La confusión aún inundaba a los chihuahuenses y llenó de preguntas las redes sociales. Aquel sábado 7 de noviembre de 2020, primer fin de semana con el llamado “supercierre”, simplemente la gente no salió.

La baja de movilidad –contabilizada por Google un 68 por ciento– marcó ese día como el más silencioso en la región en la era coronavirus.

Para David Torres, un trabajador local de 30 años, fueron los días previos a ése cuando el temor de la ciudadanía de quedarse sin víveres durante un fin de semana abarrotó los supermercados.

“La gente se acababa los productos por compras de pánico y las enormes filas para entrar. Creo que le afectó más a los fiesteros que ya no podían salir o a la gente que toma cuando hubo la escasez de cerveza”, dijo.

Entre semáforos

Pese a múltiples intentos de reactivar la economía a niveles prepandemia, dueños de pequeños negocios, restaurantes, bares y otros sitios de ocio sufren para atraer visitas.

Fue durante el inicio de la propagación del virus en el estado (marzo de 2020) cuando se presentaron reducciones de hasta el 80 por ciento de visitantes y, aunque la tendencia subía y bajaba un poco –en parte gracias al uso del semáforo epidemiológico–, los números seguían siendo desalentadores.

Los mejores meses para estos lugares fueron entre junio y noviembre de 2021. Luego llegó ómicron y la cautela de la población se vio reflejada en descensos de hasta el 56 por ciento para finales del pasado diciembre.

“Yo comencé a salir en cuanto se pudo, en verdad. No es que confíe o no, pero no puedo esperar a que esto acabe para vivir, puede que este virus se quede con nosotros, sólo trato de seguir las reglas y vacunarme, cubrebocas y todas las restricciones conocidas”, explica David.

Supermercados y almacenes de alimentos registraron entre los días 18 y 24 de diciembre pasados el mayor índice de movilidad desde la aparición del SARS-CoV-2.

Para el 23 de diciembre de 2021, en las llamadas “compras de pánico” se contabilizó un aumento del 79 por ciento respecto a valores estándar prepandemia.

Respecto a farmacias, la tendencia alta de visitas se mantiene, incluso, hasta estos días.

Adiós al home office

Desde aquel marzo de 2020, muchos empleadores buscaron por primera vez echar mano de una herramienta que sirviera para resguardar a sus trabajadores y contribuir a detener la propagación del virus: el home office o teletrabajo.

Los niveles de movilidad hacia centros de trabajo presentaron reducciones de hasta el 63 por ciento en el lapso entre marzo de 2020 y mayo de 2021, fecha esta última a partir de la que, poco a poco, las oficinas se fueron llenando de nuevo y la tendencia parece continuar.

Para David no fue así. Su empleo en una empresa distribuidora de bebidas y alimentos fue considerado como esencial y, al menos en su actividad, no dejó de asistir.

“Se fueron a trabajar a la casa todos los de Recursos Humanos y pues las personas vulnerables”, detalló.

La diversión en parques sigue esperando

Parques y áreas de recreación siguen esperando para llenarse de alegría y buenos momentos.

La ciudadanía ha sido bastante mesurada, pues desde junio y hasta finales de 2021, los indicadores bajaron hasta un -10 por ciento respecto a los niveles previos a la llegada del Covid.

Para este 2022, la movilidad hacia estos sitios se contrajo aún más, pues hasta el pasado 3 de febrero los niveles marcaban un -20 por ciento respecto a las “visitas cotidianas”.

Para efectos estadísticos, Google no revela identidades ni comparte información personal de sus usuarios y detalla, incluso, la posibilidad de desactivar esta opción de registro de ubicación a través del propio teléfono móvil y otros dispositivos.