Familias migrantes, en el ‘limbo jurídico’

Ciudad Juárez— Con el término del programa de excepción humanitaria por el gobierno de Estados Unidos, las expulsiones diarias de extranjeros bajo el Título 42 y la gran cantidad de mexicanos desplazados por la violencia, un sinnúmero de familias migrantes se quedaron “en el limbo jurídico” en Ciudad Juárez, sin ninguna opción de solicitud de asilo ante el gobierno de Joe Biden.

“Se les informa que el programa de excepción humanitaria en el que HIAS ha colaborado en los últimos meses, conocido como Excepción al Título 42, concluirá el 31 de agosto de 2021, por lo que ya no estamos recibiendo ni referencias ni nuevas solicitudes para este proceso”, fue el anuncio que dio la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante en los albergues.

Ese comunicado derrumbó las esperanzas de al menos 40 personas en el albergue El Buen Samaritano, quienes llegaron desde la semana pasada o en los últimos días, pero al buscar la oportunidad para solicitar asilo en el vecino país se les dijo que ya no podían hacerlo.

“Lo que vimos en el rostro de todas las personas fue esperanza para algunos que ya habían mandado sus datos y que están por hablarles, para ellos hay cierta esperanza; pero hay algunos que no entraron y con esto para ellos se cierra la esperanza en este momento, porque no hay ningún otro protocolo a seguir hasta el momento”, relató su director, el pastor Juan Fierro, quien ayer imprimió el comunicado de HIAS y lo colocó en varias partes del albergue.

Después de registrarse, ser entrevistados y elegidos por las organizaciones HIAS, De las Américas y Clinic, decenas de personas de distintos albergues lograron cruzar desde abril cada semana la frontera, para continuar con su trámite de asilo.

De acuerdo con lo informado por HIAS a los migrantes, a quienes ya se registraron y sean seleccionados les llamarán hasta antes del 30 de agosto para darles la fecha de su ingreso al vecino país.

“A todos los demás, ellos (los abogados) van a venir a aclarar la situación y porqué fue que su caso no lo consideraron”, dijo el pastor de la iglesia metodista de México El Buen Pastor.

“Desconocemos qué sigue (…) hay muchos, como los desplazados mexicanos que llegaron de hace tiempo para acá, que ellos no entraron en esta situación porque ellos no son Título 42, están en espera y con esto se cierra la esperanza, porque no hay ningún otro protocolo a seguir de algún otro proyecto que se esté generando para poder atender a las personas que están llegando en este momento a solicitar asilo… ¿qué sigue?, esta es la pregunta que todos se hacen”, apuntó.

Ayer, a través de un comunicado en conjunto, las Oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresaron ayer su preocupación frente al deterioro de las condiciones humanitarias de las personas migrantes y solicitantes de asilo en las fronteras norte y sur de México.

La aplicación del Título 42 “ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación crítica. Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”, señalaron.

Mientras que para quienes llegan apenas a la frontera la respuesta es que “por el momento no hay ningún programa que permita el ingreso para hacer la solicitud de asilo”, al pastor Juan Fierro le preocupa la continua llegada de familias desplazadas mexicanas, quienes no pueden regresar a su lugar de origen y para quienes su ubica esperanza es cruzar la frontera.

PARA APUNTAR

La administración Trump puso en operación el Título 42 para expulsar expeditamente a personas no deseadas en Estados Unidos. Las expulsiones llevadas a cabo bajo este concepto no tienen nada que ver con las disposiciones legales migratorias, sino con regulaciones en torno a la salud pública