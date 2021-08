Familiares de víctima no superan pérdida

Ciudad Juárez— El presunto responsable de asesinar a cuatro mujeres en el interior del bar “El Manantial” el 17 de diciembre de 2019 se presentó ayer ante un tribunal para iniciar el debate del juicio oral en su contra.

El padre y el hermano de una de las víctimas, quienes acudieron como testigos, llamados a declarar por el Ministerio Público, recordaron las afectaciones que este hecho trajo a su familia, y que a más de un año y medio de ocurrido no han podido superar.

Bajo la causa penal 46/2021, José Luis G.C. es acusado de ser uno de los autores materiales del múltiple crimen ocurrido en el establecimiento ubicado en la avenida prolongación Ejército Nacional casi esquina con Francisco Villarreal Torres, donde fueron asesinadas a balazos las cuatro empleadas que atendían el lugar, mientras que un músico resultó lesionado de manera circunstancial.

Las personas fallecidas fueron identificadas oficialmente como Danya Viviana Rosendo Jáquez, de 27 años; Sarahy Cardona Gómez, de 23; Karla Yareli Irigoyen Cardona, de 21, y Sairy Anel Rodríguez Castruita, de 34.

Lorenzo, padre de Sarahy Cardona Gómez, declaró ante el tribunal que su hija dejó huérfana a una niña pequeña, quien aunque estaba a cargo de sus abuelos paternos, necesita terapia al sufrir la pérdida de su madre.

“Necesita mucha terapia la niña porque desgraciadamente mi hija no supo ser una buena madre, ella abandonó a la niña con sus abuelos paternos, cuando se juntó con la persona con la que estaba, la dejó ahí, iba y la miraba pero duraba lapsos de cuatro o cinco meses sin ir a visitarla”, mencionó.

Dijo además que este hecho trajo afectaciones en la salud de toda la familia, pero principalmente de su esposa, quien padece de asma.

“A mí también me afectó, duré un tiempo alterado, nervioso, pero he tratado de hablar con Dios y pedirle fortaleza porque no es una cosa fácil. Mi esposa es la que más necesita ayuda, porque ella es la que se ha visto más afectada, ella es asmática, tiene que estarse medicando con las nebulizaciones y cualquier cosita que la altere o que la ponga incomoda se le dispara el asma, nos ha afectado a todos, a mi hijo, a mi esposa y más a la niña”, mencionó.

Otro de los testigos llamados a declarar fue José Manuel, hermano de Sarahy, quien mencionó que la mañana del 17 de diciembre acudió junto con su padre a identificar el cuerpo.

Dijo que antes del hecho tenía seis meses sin ver a su hermana y que fue hasta que se enteró de la noticia de su muerte cuando supo dónde trabajaba.

Ante el tribunal, mencionó también que la salud de sus padres se ha visto deteriorada desde entonces, ya que su papá casi no come y su mamá llora mucho por las noches.

El juicio tomó un receso para retomarse hoy martes a las 9:00 de la mañana, debido a que el Ministerio Público llamó a declarar a un testigo protegido, quien se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social para Adultos número 3 y para su traslado al juzgado fue necesario solicitar la autorización y el apoyo de la dirección de Ejecución de Penas.

También declararán los peritos en criminalística que acudieron a la escena del crimen, refirió la agente del Ministerio Público.

‘Hablé con ella antes del ataque’

Mientras que adentro de la sala el presunto asesino de su hija enfrentaba el juicio oral, Rosa rezaba en medio del llanto para exigir justicia.

Ella es madre de Danya Viviana Rosendo Jáquez, una de las cuatro mujeres asesinadas en el interior del bar El Manantial el 17 de diciembre de 2019.

Aunque recibió una notificación por parte del Ministerio Público para acudir a la audiencia, mencionó que fue, pero no se atrevió a entrar ante el temor de llevarse una decepción si existiera la posibilidad de que el acusado quedara absuelto.

“Ahí estuve y di vueltas y vueltas y al final no entré, me quedé afuera rezando, pidiéndole a Dios que se haga justicia, ¿qué más le queda hacer a uno? Si se llega a salvar de la justicia de la ley, que mi padre Dios haga justicia divina; sólo una madre que ha vivido esto no pediría otra cosa más que justicia, que no se quede impune esto”, expresó.

Rosa recordó que habló por videollamada con su hija minutos antes de que le arrebataran la vida, sin imaginarse que esa sería la última vez.

“Unos minutos más y casi soy testigo de lo sucedido, ella estaba trabajando y me hizo una videollamada y estábamos platicando, ella estaba muy contenta, de hecho el músico que salió lesionado estaba en la mesa de mi hija, me estaba mostrando que estaba ahí un conocido que teníamos en común, estaba en la mesa que ella estaba atendiendo y la persona me quería saludar”, recordó.

Danya, de 27 años de edad, era madre de dos niñas, que en ese entonces tenían uno y seis años, y por quienes trabajaba para sacarlas adelante, aseguró Rosa.

“Ella era todo un amor, para ella eran sus hijas y sus hijas, ella se esmeraba, se esforzaba por que sus hijas estuvieran bien, todo mundo la amaba, todo mundo la recuerda con su alegría, con su sonrisa, ella era una buena compañera, buena amiga, buena hija”, dijo entre llanto.

Había empezado a trabajar como mesera en “El Manantial” una semana y media antes de que ocurrieran los hechos, ya que antes laboraba en su propio negocio, detalló.

Rosa asegura que después de que le arrebataron a su hija, su vida ya no fue la misma y el juicio viene a remover muchos recuerdos, por lo que lo último que quisiera escuchar sería un fallo absolutorio para el responsable, lo cual asegura sería un golpe muy fuerte.

“Dicen que la vida sigue pero la vida no sigue, sólo pasan los días y hasta ahí, yo como abuela trato de estar fuerte para ellas, soy el pilar”, mencionó.

De acuerdo con el archivo periodístico, con base en la información que registró la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, la matanza ocurrió entre las 23:30 del 16 de diciembre y las 00:20 horas del día 17, cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento, ubicado en la avenida Prolongación Ejército Nacional casi esquina con Francisco Villarreal Torres, y asesinaron a balazos a las cuatro empleadas que atendían el lugar, mientras que un músico resultó lesionado de manera circunstancial.