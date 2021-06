Faltaron más de 7 mil vacunas

Carlos Sánchez/El Diario de Juárez / Mujer de más de 50 años se toma una foto mientras le aplican el biológico

Ciudad Juárez— En la pasada entrega 7 mil 29 personas de 50 años y más no recibieron sus segundas dosis Pfizer, lo cual implica que quedó sin cubrirse un poco más de 5 por ciento de la meta: 136 mil desde el lunes 21 al jueves 24, de acuerdo con Bienestar, que, informó, reanudará la campaña para estos rezagados la semana entrante.

“A las personas que por diversas razones no hayan podido acudir a su cita de aplicación de segunda dosis, quiero informarles que la próxima semana se llevará a cabo un operativo para garantizarla”, dijo Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora de programas federales. Ayer siguieron con el Valle y gente en postración.

Se inocularon con el refuerzo 128 mil 971 personas, es decir, la meta se cubrió en un 94.8%. Ello implica que hubo quienes se quedaron con una inmunidad parcial ante el SARS-CoV-2 en esta entrega de antígenos, lo cual –de acuerdo con el Colegio de Médicos– es un hecho preocupante por las implicaciones que representa.

Alonso Ríos, presidente del Consejo Consultivo del gremio, y Lorenzo Soberanes, vicepresidente, ambos médicos con 36 y 41 años de experiencia, afirmaron que es imperativo que la Federación otorgue el biológico a la gente, toda vez que la primera inoculación, del par necesario, no blinda al 100 por ciento.

Piden estar atentos para recibir segunda dosis

“Hay personas rezagadas, embarazadas y adultos mayores. La verdad es que sí es importante que se completen estos esquemas. No les va a servir de mucho una primera dosis, requieren dos para poder asegurar que cuentan con una inmunidad que puede responder satisfactoriamente al virus”, indicó Ríos.

A su vez, Soberanes manifestó que si no se les aplica la segunda vacuna, es como si no hubieran recibido la inicial porque la fórmula norteamericana especifica que son precisas dos inoculaciones: “El hecho de que no te pongas la segunda, representa como si no te hubieras puesto ni la primera”, señaló.

Por ello, quienes se beneficiaron con la aplicación primera entre el pasado 24 y 28 de mayo, y que no pudieron asistir por cualquier motivo a alguna de las sedes en esta reciente entrega de segundas dosis, deberán estar al pendiente de la información que facilite próximamente la dependencia de la Federación.

