Faltan por localizar 177 desaparecidos este año

Ciudad Juárez.— La migración ha sido uno de los principales motivos de ausencia de hombres y mujeres reportados como desaparecidos en esta frontera. De enero a mayo, la Fiscalía de Distrito Zona Norte (FDZN) recibió 311 reportes ante la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas; sólo 134 personas fueron localizadas, según datos oficiales.

“Yo soy José Manuel Martínez Rojas, desaparecí el 30 de enero del 2022 en Ciudad Juárez, por favor ayúdame a llegar a los ojos correctos para poder regresar a mi hogar donde me esperan y me extrañan mucho”, cita el anuncio publicado recientemente en la página de la red social Facebook denominada Desaparecidos de Ciudad Juárez, y que compartió el colectivo Madres de Desaparecidos de Sonora.

Junto a José Manuel fue reportado Ricardo Efrén Camacho Zepeda, ambos procedentes del estado de Sonora.

La base de datos de la FDZN indica que 226 reportes por ausencia –interpuestos del 1 de enero al 24 de mayo del 2022– corresponden a personas del sexo masculino.

El 33 por ciento de los hombres ha sido localizado, es decir, 74, y 152 aún faltan por localizar.

En el caso de las mujeres, 85 fueron reportadas como ausentes y el 71 por ciento fue localizado; sin embargo, de 25 de ellas aún se desconoce su paradero.

Entre ellas se encuentra Jessica Yesenia Castañón Ballín, de quien se perdió el contacto el pasado 15 de mayo. La mujer, según el reporte en la misma red social, iba a cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos por la ciudad de El Paso, Texas.

“Pero el grupo de personas con el que iba la dejó atrás. A ellos los agarró la Patrulla Fronteriza y cuando los agentes regresaron para buscarla a ella no la encontraron; no se sabe si lograría cruzar o se regresó a Juárez, pero no traía su teléfono celular ni sus pertenencias”, explican familiares, que piden la difusión de la fotografía de la mujer.

Juárez no está exenta de la crisis humanitaria que vive el país al rebasar el contador oficial de personas desaparecidas o sin localizar la cantidad de 100 mil víctimas. Chihuahua se ubica en el lugar número 12 por número de desaparecidos, con tres mil 470 casos en alguna de esas dos condiciones.

De acuerdo con los datos que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación –que inicia el conteo desde 1964–, un 26 por ciento de los casos de toda la entidad, o cometidos contra 913 personas, se registró en esta frontera, donde además 159 víctimas son mujeres.