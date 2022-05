Faltan más de 7 mil de inscribirse a prepas

Ciudad Juárez.— A nivel estatal, el 50 por ciento de los estudiantes que aún no realizan su proceso de registro para ingresar a los planteles educativos de medio superior corresponden a Ciudad Juárez, por lo que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) amplió el período en espera de alcanzar una cobertura de aproximadamente 61 mil alumnos de nuevo ingreso en el estado.

De los 26 mil 430 espacios disponibles en este municipio, hasta el momento únicamente ha realizado su registro el 71 por ciento de los jóvenes que se espera ingresen el próximo ciclo escolar, es decir, en el último corte hecho por la dependencia educativa, 7 mil 556 no atendieron la convocatoria estatal.

Además, en el estado realizaron el trámite 45 mil aspirantes a ingresar a la preparatoria –entre recién egresados de tercero de secundaria y jóvenes que ya contaban con el grado académico–, lo cual corresponde a un avance del 70 por ciento, pero ante la falta de más de 15 mil estudiantes se extendió el plazo hasta el próximo martes 31 de mayo.

“Hacemos el llamado a los padres de familia que tienen hijos en tercero de secundaria para que no dejen de lado la inscripción porque una vez cerrado, el último día de mayo, provocaría que el alumno si bien no quedara fuera del sistema, ya no podría estar en la prepa que sea de sus primeras tres opciones”, dijo el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Valdez.

En un principio, la dependencia estatal estableció del 4 de abril al 15 de mayo para realizar el proceso de registros, pero ante la nueva disposición el cierre será hasta dentro de 15 días, por lo que los jóvenes interesados pueden ingresar a la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE) en el siguiente enlace https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/mediasuperior/.

La aplicación del examen de Evaluación Diagnóstica de Ingreso a Educación Media Superior se efectuará el 24 de junio en el horario que se indique en el plantel donde se solicite la ficha de admisión, y tendrá también una función selectiva en las instituciones cuya demanda supere la capacidad instalada, explicó la SEyD.

Además, los resultados serán publicados el 18 de julio por cada uno de los subsistemas educativos, los cuales a su vez informarán sobre las fechas y la documentación requerida para llevar a cabo el proceso de inscripción, pues la estrategia “Da el Brinco. Tod@s a la Prepa” busca brindar la información necesaria para el registro, así como las mejores opciones con las que cuentan.

“Al día de hoy tenemos 45 mil inscritos, poco más del 70 por ciento, entonces con los rezagados vamos a extender 15 días la estrategia ‘Da el brinco’ para completar los cerca de 61 mil alumnos que tenemos en el sistema educativo estatal de Chihuahua en tercero de secundaria”, dijo el subsecretario de Educación Media Superior.

De los registros, 18 mil 874 corresponden a Ciudad Juárez, pero más del 50 por ciento de las solicitudes se concentran en siete escuelas, lo que sobrepasa su capacidad: los planteles 9, 11, 7 y 6 del Colegio de Bachilleres, además de los Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 128, 270 y 114.

Sin embargo, los estudiantes que no obtengan un lugar en su primera opción serán asignados en otra de sus alternativas con la finalidad de que nadie se quede sin un espacio; por ello, la SEyD exhortó a los jóvenes que faltan a realizar su registro, porque así cada uno de los 13 subsistemas educativos de nivel medio superior podrá conocer la demanda existente.

* Interesados pueden ingresar a la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE) en el enlace: https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/mediasuperior/.

Fechas importantes

» 31 de mayo

Cierre de registro

» 24 de junio

Examen de admisión

» 18 de julio

Publicación de resultados