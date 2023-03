‘Faltan especialistas en salud mental aquí’

Ciudad Juárez.— Ciudad Juárez tiene servicios y especialistas insuficientes en el área de la salud mental, dijo Silvia Chávez, asesora de salud mental en la Comisión de la Salud Fronteriza México-Estados Unidos, en el programa ROTMENAS.

“Es triste nuestro panorama porque de cada cinco personas, una necesita atención en salud mental, en los jóvenes el suicidio es la tercera causa de muerte, entre 14 a 25 años, y aparte de todas las personas que han sido diagnosticadas o tienen una situación de salud mental, del 75 al 80 por ciento no se atienden, y no se atienden por la logística de cómo están los servicios distribuidos, porque no tenemos suficientes servicios, porque no tenemos suficientes especialistas, y aparte no tenemos especializaciones, como el psicoterapeuta o especialista en salud para niños, del adulto mayor o de ciertas patologías”, expuso Silvia Chávez.

Explicó que cuando una persona tiene alguna patología mental, el paciente es quien más sufre debido a la carga económica que representa el costo de los tratamientos, y la situación se agrava si el paciente es crónico, porque en caso de necesitar hospitalización no existen suficientes camas para que el paciente sea internado.

ROTMENAS trabaja en la concientización y sensibilización para que todos los servicios que ya hay sean optimizados; además, ha ayudado a modificar en el Congreso del Estado 19 leyes para que haya más programas, atenciones, aumenten las especializaciones, el número de medicamentos y las camas que se necesitan para la hospitalización en los centros de salud mental.

“Es muy penoso y triste tener un padecimiento mental y no contar con el medicamento, y no contar con el especialista que te debe tratar, y cuando no lo tienes esto se vuelve crónico, y no solamente te quedas tú con esa situación sino que se vuelve un problema para la familia y para la comunidad”, dijo Silvia Chávez.

La asesora en salud mental indicó que en Ciudad Juárez se padece más del trastorno obsesivo compulsivo, bipolaridad, ansiedad y depresión.

Explicó que los padecimientos mentales por lo general se acompañan de dos o tres diagnósticos, incluyendo el consumo de sustancias y alcohol, que son un detonante para el suicidio, principalmente en jóvenes.

ROTMENAS nació en el 2016 con la intención de profesionalizar a los trabajadores del área de la salud mental para que conozcan de diagnósticos, apliquen herramientas, den tratamientos y trabajen para combatir el estigma sobre las enfermedades psiquiátricas, y hacia los profesionistas para que puedan brindar mejores servicios.

Expuso que como parte de las soluciones para reducir los casos de enfermedades mentales, la principal herramienta es la educación sobre estos padecimientos y así poder concientizar para quitar los estigmas y la vergüenza, lo que le permitirá hablar a la persona sobre la sintomatología que presente, para evitar que la enfermedad se vuelva crónica y el tiempo de recuperación sea más largo.

ROTMENAS trabaja en un taller denominado Ruedas, con un sistema en el que se enseña a cómo comunicarse y cómo atender estos padecimientos; también trabaja en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria II en un programa enfocado en cómo evaluar y guiar a las personas con problemas psicológicos y psiquiátricos.

Añadió que a diferencia de la frontera, en la ciudad de El Paso hay mayor accesibilidad a los servicios de salud mental, cuentan con más psiquiatras y con más medicamentos para la atención de pacientes psiquiátricos.

“Gracias a ROTMENAS estamos trabajando en esta comunicación y en compartirnos el conocimiento y las estrategias, ése es el primer paso para colaborar en conjunto con universidades y con organizaciones a nivel nacional en estas ciudades hermanas, porque para poder avanzar en una comunidad necesitamos vivir en la frontera para saber su dinámica”, señaló Silvia Chávez.

La asesora de salud mental presentó ayer la ponencia “Un modelo para abordar las desigualdades en salud mental entre la población desatendida en la frontera norte entre México y Estados Unidos”, en el Primer Congreso Binacional de Salud Mental 2023, en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad Juárez.

Padecimientos más comunes en Juárez

• Trastorno obsesivo compulsivo

• Bipolaridad

• Ansiedad

• Depresión