Faltan 130 mil autos ‘chuecos’ de regularizar

Ciudad Juárez— Según estimaciones del propio Gobierno federal, en el estado de Chihuahua todavía faltan de regularizar más de 120 mil vehículos ‘chuecos’, a menos de un mes de que concluya el decreto.

Desde que se impulsó este programa se han registrado más de 73 mil automotores, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Al inicio del programa, a principios de año, las propias autoridades federales estimaron que en la frontera había más de 200 mil automotores de procedencia extranjera sin registro.

De éstos, al menos 105 mil estaban en Juárez. De los 105 mil, 80 mil eran susceptibles de registro toda vez que fueron fabricados en México, Estados Unidos y Canadá.

Mientras que el resto no entran en el actual decreto de regularización, derivado de que proceden de otros países, y sus series inician con letra.

Hay que mencionar que uno de los argumentos para impulsar este programa fue reducir la violencia, pues en estos autos sin placas se mueven los delincuentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera del pasado viernes que el programa va a caducar el 30 de septiembre, sin más ampliaciones.

Lo anterior pese a que en su reciente visita a Ciudad Juárez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que sí habría extensión del decreto hasta diciembre.

Esta misma versión fue mencionada en los últimos meses por diputados federales de Morena, incluso por el mismo delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Hay que ir porque a lo mejor ya no va a haber y siempre tenemos la mala costumbre de dejar todo para lo último, ¿por qué no desde hoy?”, dijo el presidente, quien señaló: “¿para qué esperar?, no se va a ampliar el plazo de regularización”.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la fecha se han ingresado más de 182 millones de pesos en el estado de Chihuahua producto de la regularización de ‘chuecos’, de los cuales sólo ha hecho llegar 41.

