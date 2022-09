Ciudad Juárez— El testamento es uno de los documentos más importantes con el que debe contar una persona, aunque en nuestro país es un trámite que no se realiza con tanta frecuencia, señaló Alejandro Álvarez, presidente del Colegio de Notarios, quien añadió que el procedimiento para la apertura del testamento es un tema del que se sabe poco.

Indicó que el proceso de apertura de un testamento se puede hacer por dos vías, ya sea de manera judicial, es decir, a través de un juez, o extrajudicial, que es por medio de notarios y dicho proceso es más sencillo, económico y en menor tiempo.

“Siempre y cuando no haya controversia entre las partes, nosotros no resolvemos conflictos, no somos jueces, pero cuando todos están de acuerdo y quieren realizar el trámite para reclamar la herencia lo pueden hacer de manera extrajudicial ante el notario y el trámite es relativamente más corto, porque nosotros nos demoramos de 15 a 20 días, algo que no sucede en los juzgados porque pueden pasar meses”, explicó.

Álvarez señaló que este procedimiento tiene muchas ventajas, como el tiempo y la economía, aunque los costos pueden variar según sea el caso, pero “por lo general está desde los 10 a 15 mil pesos”, explicó.

El presidente del Colegio de Notarios dio a conocer que actualmente está disponible la campaña de descuentos para el trámite del testamento, la cual se alarga hasta el mes de octubre, ya que la intención es impulsar y crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de contar con este documento.

“Nosotros lo que vemos es que falta una cultura del testamento, no sólo en Juárez sino a nivel nacional; este programa, que existe desde 2003, lo que ha tratado de impulsar es crear conciencia de que el testamento es uno de los documentos que todos tenemos la necesidad de hacer para evitar cualquier problema en el futuro”, explicó.

“Ha causado un impacto social, el patrimonio de las familias se tira por la falta de un testamento y esto es lo que trata de evitar la campaña”, enfatizó.