‘Falta supervisión en obra pública’

Ciudad Juárez— Ante los daños sufridos en tres edificios realizados por Gobierno del Estado luego de las recientes lluvias, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) destacó que el mayor problema que tiene la obra pública ha sido la falta de supervisión y diseño que se tiene durante la ejecución de los proyectos.

Apenas el lunes, el subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la Zona Norte, Roberto Barraza confirmó que tras las lluvias registradas la semana pasada, hubo daños por filtración de agua en el centro de salud “Todos Somos Mexicanos”, la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer Víctima del Delito (FEM), así como en el registro civil “Bellavista”, asegurando que las reparaciones entraban en las garantías vigentes.

Gustavo Elizondo, secretario de Obras Públicas en el Estado, señaló que las afectaciones en el centro de salud se debían a una falta de mantenimiento en los registros del techo, lo que provocó el acumulamiento de agua que posteriormente derivó en las filtraciones en el interior del inmueble.

Respecto a esta situación, el presidente de la CMIC en Ciudad Juárez, Jorge Bermúdez Espinosa, señaló que dentro de los principales errores que ha cometido el Gobierno del Estado durante la ejecución de los proyectos, se destacan “malos diseños”, así como una falta de supervisión de los trabajos.

“Estamos señalando errores que no son convenientes para un proyecto, no se deben buscar los tiempos de rapidez, sino que las cosas se hagan bien, no podemos tener obras que una vez inauguradas ya tengan problemas; esas mismas observaciones se han hecho en todos los puentes, tenemos problemas con el diseño o en su caso con la supervisión”, comentó.

“¿Qué sucede? Si son obras nuevas, o no terminaron el trabajo de impermeabilización o no sellaron bien las bajadas pluviales; en el caso de que estas estén tapadas, si es una cuestión de mantenimiento que se le tiene que dar cuando el edificio ya tiene varios meses de uso, insisto, lo que falta es supervisión, para revisar que efectivamente en lo que se está entregando no va suceder lo que pasó”, agregó.

Por su parte, Barraza Ornelas indicó que las reparaciones tanto del centro de salud, como de los otros dos edificios, serían atendidas a través de las garantías de construcción, por lo que esta misma semana ese tema quedaría resuelto.

El edificio “Todos Somos Mexicanos” fue inaugurado en marzo del presente año, requiriendo de una inversión de 120 millones 974 mil pesos, según cifras oficiales, casi 12.9 millones por encima del monto contemplado antes de su entrega, que según Gobierno del Estado, era de 108 millones de pesos.

Según el contrato No. 144-OP-0008/19-PI-SOPF/OBRA, entregado a las empresas constructoras Gema y MBZ, la obra debió terminarse el 31 de agosto del 2020.

El inmueble de la FEM aún no es entregado de manera oficial, éste se construye en la colonia Salvárcar, y aunque las proyecciones eran inaugurar la obra en marzo, ésta sería terminada hasta agosto, según los calendarios de Obras Públicas del estado.

Los trabajos fueron realizados en dos etapas por la empresa Abbud y Asociados Construcciones S.A. de C.V., a quien se le autorizaron 49 millones 462 mil 176 pesos en dos contratos; sin embargo, las cifras oficiales indican que la inversión aproximada final es de 60 millones de pesos.

Asimismo, el pasado 14 de junio el registro civil “Bellavista”, fue inaugurado luego de casi ocho meses de retraso y con casi un millón de pesos más de lo contemplado. De acuerdo con el contrato 144-OP-003/20/SOPF/OBRA, disponible en el portal de Contrataciones del Estado, la remodelación fue realizada por CPA Construcciones, Proyectos y Asesorías en asociación con Lerau Ingeniería y Construcción. (Eduardo Lara / El Diario)

