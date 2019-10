Falta información sobre puentes, insiste Sotelo

Ciudad Juárez— Falta información para que expertos en movilidad urbana analicen el impacto que tendrá la construcción de los puentes en la Avenida de las Torres, explicó Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas.

El pasado 28 de octubre hubo una reunión a la que asistieron integrantes de la iniciativa privada, diputados y de otros sectores, y no se llegó a una conclusión, pero también se dijo que faltan permisos de Pemex porque los puentes pasan por encima de gasoductos de la empresa.

“Nosotros ofrecemos de nuestro lado doctores en la materia, para luego sentarnos en una mesa de discusión técnica, los que saben contra los que saben, no como la de ayer, los diputados contra los que saben”, puntualizó Sotelo.

Dicen los legisladores, agregó el transportista, “oímos que hay gente que se opone a la obra, entonces le contesta el Gobierno, ‘vamos a hacer una mesa de análisis’, y me invita uno de los diputados, pero resulta que eran puros panistas. Yo tengo un interés genuino por Ciudad Juárez, no tengo partido, no estoy ni operando ni a favor ni en contra del PAN, la mía no es una posición partidista. Estoy pidiendo los datos técnicos para hacer un mejor análisis, dicen que quieren hablar técnicamente y no políticamente, pero no sueltan la información para ello”, detalló Sotelo.

El 19 de agosto, dijo, hubo una reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la gente del Estado, donde se expusieron las dudas sobre el proyecto, ‘y los técnicos del Gobierno se presentaron a descalificar lo que presentamos, aun y cuando se usaron datos de ellos mismos”.

“Quedamos que era difícil llegar a una conclusión, y ahí acordamos que debería haber mayor información; Alejandra de la Vega establece que debe haber una reunión de análisis técnico, y ahí mismo se define que debe haber más información.

El 4 de septiembre, un día antes de la primera reunión técnica con los constructores, nos llega un CD con la supuesta información que se necesita”. explicó Sotelo

El día de la reunión, continúo el transportista, hicieron una relación de datos que faltaron, ya que eran sólo tres hojas, y hasta la fecha no existe el complemento señalado.

“El 19 de septiembre le enviamos una solicitud al CCE, y éste, envía a su vez un oficio al estado el 20 de septiembre, pidiendo la información. El 1 de octubre insistimos al CCE sobre el tema, vuelve a emitir otro oficio y hasta la fecha no ha llegado esa información”, añadió.

Sotelo, sostiene que con los datos que se tienen, se puede establecer que la obra presentará problemas una vez construida, ya que ellos han hecho corridas con software y habrá congestionamientos.