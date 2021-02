Falta de agua impactará al 70% de la producción

Ciudad Juárez— La disminución prevista en la asignación de agua para el Distrito de Riego 009 podría afectar hasta un 70 por ciento de los cultivos en el Valle de Juárez y generar aumentos en los gastos a los productores, estimó Fidel Urrutia, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado en la Zona Norte.

En entrevista, el funcionario señaló que las siembras más afectadas serán las de plantas perennes, como los nogales, de los que hay alrededor de mil 200 hectáreas que requieren riego constante.

“(Afectaría) un 60 ó 70 por ciento, y esto dando prioridad a los cultivos perennes, como las nogaleras; esto quiere decir que el árbol tiene varios años de vida, mientras que, en el caso del maíz o el sorgo, se dan cada cultivo, en cada ciclo se corta y listo, el año siguiente se vuelve a sembrar; pero, en el caso de las nogaleras, no puede hacer eso, tiene que haber agua a como dé lugar, si no se mueren”, dijo Urrutia.

El funcionario fue entrevistado luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) reportaran que la previsión inicial, aunque sujeta a cambios, es que el Valle de Juárez reciba entre abril y septiembre sólo un 4 por ciento de los 74 millones de metros cúbicos del recurso hídrico previstos en el tratado de 1906.

“Definitivamente va a ser un problema, posiblemente se queden tierras sin sembrar, no sabemos cuántas todavía, ya tenemos un tiempo regando, pero va muy lento, porque no se completa con el agua residual de Juárez y, si no llueve, va a ser un caos, se pueden perder muchas cosechas; lo que se pueda sembrar, tal vez se pierda, a menos que llueva. Que Dios nos ayude y que mande agua”, dijo Juvenal Rodela, agricultor de Praxedis G. Guerrero.

“Conagua tendrá que estar muy atenta, en comunicación con los módulos de riego, la zona operada, para hacer una buena distribución de la poca agua, de la poca disponibilidad que haya para este año; ellos van a jugar un papel muy importante para que pueda llevarse a cabo una buena distribución de los riegos, hasta donde pudiera alcanzar”, agregó Rodela.

Emmanuel Sías, encargado del Distrito 009, informó el pasado miércoles que la previsión de la asignación fue reportada por CILA el pasado 17 de febrero, y que alcanzaría sólo unos 12 días del período de riego.

Sías también mencionó que la cantidad es la más baja desde al menos 2013, cuando se recibieron 5.5 millones de metros cúbicos.

Ante el panorama, Urrutia previó también que los agricultores deberán recurrir a la extracción de agua del subsuelo, a través de pozos que incrementarían los costos de producción hasta en un 30 por ciento por el consumo de la energía eléctrica.

Sías fue entrevistado el pasado miércoles, luego de que Conagua difundiera un comunicado anunciando cambios en el personal del estado de Chihuahua, entre ellos, de acuerdo con el funcionario, la renuncia de 43 empleados de confianza.

Para Rodela, la remoción de los empleados federales complicará la previsión de escasez. “El personal que está asignado ya conoce muy bien el distrito de riego y no sabemos si van a mandar personal o cómo le van a hacer”, dijo el agricultor.

