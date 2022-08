Falso que violencia sea por nuevo cartel en Juárez: Muñoz Morales

Ciudad Juárez- Durante su llegada a la reunión a Mesa de Seguridad la mañana de este viernes, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales aseguró que es falso el audio que circula a través de las redes sociales en el que se advierte que la ola de violencia suscitada ayer, se debe a la presencia de un nuevo cartel.

“Como ese audio, como que no abran los comercios, que va a seguir sucediendo, no es cierto, todas esas cuestiones son mentiras, ya estamos ubicando de dónde está saliendo esa información y a los comerciantes y a toda la ciudadanía decirles que las autoridades ya estamos trabajando en ello, lamentables los hechos que sucedieron ayer, lamentamos no haber podido rescatar a esas personas que fallecieron pero nadie va a estar por encima de la ley”, mencionó.

Destacó que lo ocurrido ayer se atribuye directamente al motín ocurrido en el Centro de Reinserción Social que dejó como saldo dos personas fallecidas.

El jefe policiaco confirmó que estos hechos dejaron como saldo ocho personas fallecidas y 10 detenidos, sin embargo hasta el momento no se ha determinado la cantidad de eventos ocurridos.