Fallece pepenador en el relleno sanitario

Ciudad Juárez— Un hombre que realizaba trabajos de pepena en el relleno sanitario, ubicado a la altura del kilómetro 28 de la carretera Panamericana, murió ayer al ser aplastado por una máquina compactadora, reportó personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

El trabajador estaba junto con otras personas mientras separaba material plástico y aluminio en una de las celdas del relleno sanitario cuando fue aplastado por la máquina pesada, cuyo operador no lo vio, informó un agente preventivo. Son pocos los informes que se dieron en torno a este accidente, ya que personal de Servicios Públicos no permitió el acceso a personas y solamente cedió el paso a los agentes de la Policía municipal, peritos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte y empleados del Servicio Médico Forense (Semefo). No se proporcionó la identidad del trabajador fallecido.