Fallece la fundadora de CCOMPAZ

Por un legado de lucha por la paz y la prevención de la violencia en Ciudad Juárez, integrantes de la asociación Ciudadanos Comprometidos con la Paz (CCOMPAZ), recordarán a Sara Lagüera de Cortázar, psicóloga comunitaria y escultora, que fundó esta asociación en 1997 y falleció el pasado jueves.

Alma Rosa González Ramos, actual presidenta de la organización, narró que Sara nació un 14 de junio de 1955 en Monterrey, estudió en la Ciudad de México, donde vio varios modelos de violencia, y finalmente llegó a nuestra frontera donde se decidió a poner manos a la obra para atender a los adolescentes que estaban en pandillas.

“Ella tuvo la iniciativa a raíz del asesinato de una jovencita de 15 años, miembro de la iglesia donde ella pertenecía, por eso y por su perfil académico, tenía inquietudes artísticas y con su experiencia terapéutica, amplió más el panorama de violencia que se vivía en aquel tiempo y nació Ciudadanos Comprometidos con la Paz”, contó.

Hasta el año 2000 ella fue la cabeza de CCOMPAZ, tiempo en el que logró conformar toda la papelería necesaria para constituirse de forma legal, y también pudo reunir a 500 adolescentes que pertenecían a pandillas en diversas colonias de la localidad, para hacer torneos de futbol y firmar pactos por la paz.

“En ese tiempo juntar 500 jóvenes de pandillas era un logro, se trabajó en ocho colonias de la ciudad y te pudiera decir que de todos esos jóvenes un porcentaje se logró integrar a trabajos formales, algunos tuvieron oficios y se integraron a la UACJ, eso es de lo más impactante”, apuntó.

Resaltó que gracias a la intervención de Sara se hizo la primera marcha en contra de la violencia en la ciudad, y añadió que todo nació con la visión de desarmar la violencia.

“Es la visión de CCOMPAZ, desarmar a los jóvenes materialmente y armarlos espiritualmente, fue la visión que ella y las personas que en ese tiempo eran parte del consejo y socios fundadores decidieron”, aseveró.

Mencionó que Sara trabajó como psicóloga en distintas comunidades y tenía muy claro el objetivo que quería lograr con la asociación que ahora tiene 22 años de intervención con niños y adolescentes de escuelas vulnerables, con programas de música, activación física y nutrición.

“Fue una mujer que nos dejó un gran legado a la ciudad, yo no pudiera haber continuado en CCOMPAZ, ni siquiera me hubiera involucrado en todo lo que estamos logrando de no haber sido por la iniciativa que ella fundó, es un legado de compromiso y ella siempre tenía ese dolor por las comunidades vulnerables, por los jóvenes de las pandillas, los niños abandonados”, señaló González Ramos.

Y puntualizó que su sentir siempre se encaminó a preguntar “¿Qué podemos hacer por nuestras comunidades?”.

Sara Lagüera de Cortázar falleció la edad de 64 años, después de haber sido diagnosticada con lupus y luchar por más de una década contra este padecimiento.





