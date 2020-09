Fallece destacado fotógrafo

Ciudad Juárez— Ayer se dio a conocer el fallecimiento por causas naturales del fotógrafo Julián Cardona, quien se destacó en sus trabajos periodísticos en esta frontera, en otras ciudades de México y Estados Unidos, en donde con frecuencia impartía conferencias con relación a su labor en la fotografía.

Al enterarse de la muerte de Cardona, grupos de artistas locales expresaron sus condolencias a la familia y amigos, como es el caso de Jrz Art, que a través de su página destaca la labor de Julián: “Siempre vivirás en tu obra y los recuerdos de todos los que te conocieron. La Comunidad Artística de Ciudad Juárez está de luto”.

Personas que lo conocieron informaron que “con inmenso dolor daremos el último adiós a Julián Cardona, 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde. Familiares y amigos son bienvenidos al 4318, calle Sofocles del fraccionamiento Monumental”.

Julián Cardona nació en Zacatecas en 1960. Su familia se mudó a Ciudad Juárez cuando él era un niño. Criado por sus abuelos y con sólo una educación de noveno grado, aprendió por sí mismo a usar una cámara profesionalmente a los 20 años. Trabajó en la industria maquiladora hasta 1991, cuando regresó a Zacatecas para enseñar fotografía.

En 1993 Cardona comenzó a trabajar profesionalmente como reportero gráfico en los periódicos El Fronterizo y El Diario de Juárez.

Fue coautor de muchos artículos de periódicos y revistas, junto con varios libros, entre ellos: ‘El laboratorio de nuestro futuro’ y ‘Éxodo’, ambos con el periodista Charles Bowden.

Sus fotografías también se presentaron en varias exposiciones importantes como Nothing to See (1995), Borders and Beyond (2001), Lines of Sight: Views of the US / Mexican Border (2002), Photography Past / Forward: Aperture a los 50 (2003), Historia del futuro (2009), y Stardust: Memories of the Calle Mariscal (2013).

Cardona trabajó durante varios años como corresponsal de Reuters en México a partir de 2009, y fue editor de fotografía en la Ciudad de México. Trabajaba como periodista y fotógrafo autónomo.

Julián fue considerado uno de los fotógrafos más importantes que documentó los desafíos económicos y la violencia criminal relacionada con las drogas en México a lo largo de la frontera con Estados Unidos, especialmente en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los críticos, Cardona vinculaba la violencia extrema y el feminicidio en ciudades fronterizas como Juárez con la globalización y especialmente con la afluencia de las maquiladoras, algo que el mismo Cardona reconoció en entrevistas.