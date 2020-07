Fallas en prevención detonan casos, advierten

Ciudad Juárez— La situación de violencia en contra de las mujeres se ha agravado en Ciudad Juárez por la falta de programas preventivos efectivos por parte de los tres órdenes de gobierno, además de la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada de la Mujer, instancias que se han visto rebasadas por estos casos, señalaron representantes de Organizaciones No Gubernamentales que ayudan a las mujeres.

Los casos se han incrementado también por el confinamiento que obliga a las familias a quedarse en casa por la pandemia del Covid-19, pero lo preocupante es que desde hace muchos años Chihuahua, y en especial Ciudad Juárez, registra esta situación de violencia contra las mujeres, señalaron Lidia Cordero, directora de Casa Amiga “Esther Chávez Cano”, y Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres.

El confinamiento por la pandemia es una situación que está causando demasiado estrés en las familias y aunque el Gobierno estatal tiene los recursos para aplicar programas de apoyo a los ciudadanos como medida de prevención de la violencia, no los está usando de manera adecuada, dijo sobre ello la diputada federal Esther Mejía Cruz.

De acuerdo con el informe reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tres meses el estado de Chihuahua pasó al primer lugar por denuncias al 911 por violencia contra la mujer, con más de 18 mil llamadas durante mayo.

“Para nosotras esta situación de violencia contra las mujeres sigue siendo un tema muy preocupante, pues esto se vive desde hace muchos años en Chihuahua y especialmente en Ciudad Juárez”, dijo Lidia Cordero.

“Hay un estado fallido en el tema de la atención y la erradicación de la violencia; el tema de la prevención es nulo en la ciudad, son insuficientes las estrategias que se han tomado, ya con anterioridad han fallado en el tema de mujeres y niñas”, señaló.

La otra pandemia

La directora de Casa Amiga dijo que el confinamiento por la pandemia derivada del Covid-19 nos ha dado otra pandemia que tiene mucho tiempo dentro de los hogares y se ha agravado en estos meses, pues han aumentado los casos de violencia extrema; prueba de ella son los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas en las últimas semanas.

Dijo que dentro de la organización que representa han registrado un incremento del 28 por ciento en los casos de violencia contra la mujer durante el tiempo de la pandemia.

“Nosotros atendemos entre 250 y 300 casos por mes de violencia contra las mujeres, niñas y niños, pero hemos visto un incremento durante las últimas semanas, la situación de violencia es más fuerte y peligrosa poniendo en riesgo a las mujeres”, indicó.

Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres, dijo que desde que inició la campaña de estarse en casa, ya veían cómo se abría una caja de pandora que tarde o temprano iba ser complicada por la violencia contra la mujer, pero solo es muestra de lo que pasa en la ciudad.

“Como prueba de lo que pasa en la ciudad están los feminicidios, de marzo a mayo de 2019 fueron 34 casos y en el 2020 ya van 55 víctimas, lo que habla de la violencia que se registra en esta frontera con un aumento del 62 por ciento”, indicó.

Consideró que esto se puede atribuir al hecho de la contingencia sanitaria, pues al estar en la casa, la mujer está frente al agresor, la víctima a disposición del agresor y aumenta su vulnerabilidad, pero mientras más tiempo dure esto, la situación será peor.

Lidia Cordero, de Casa Amiga, dijo que han aumentado las canalizaciones a los refugios de las mujeres, casi al nivel de la saturación por los casos tan fuertes de las mujeres víctimas de violencia, pues de no llevarlas a estos lugares, existe una gran posibilidad de que las maten.

‘Fiscalía está rebasada’

La activista dijo que en el ejercicio del presupuesto público hay una falta para priorizar este tema en el nivel social, lo destinado a programas de protección a las mujeres son muy bajos por parte del Estado, lo que da muestra que no es una prioridad para atender esta situación.

“No tenemos que imaginar, es real que la Fiscalía Especializada de la Mujer está rebasada por una gran cantidad de casos, de los cuales sólo el 2 por ciento se judicializa, lo que habla de la impunidad que se mantiene en un nivel muy alto”, destacó.

“Tenemos casos donde las mujeres ya tienen denuncias previas, órdenes de protección, restricción a los agresores y aun así siguen molestándolas, amenazándolas y con el riesgo latente de que las puedan asesinar por esta impunidad que prevalece”, dijo la directora de Casa Amiga.

Yadira Cortés, de la Red Mesa de Mujeres, dijo que han observado un aumento considerable en los casos de violencia contra la mujer.

Coincidió en la ineficiencia que registra la Fiscalía Especializada de la Mujer para atender los casos de violencia contra la mujer, que debe funcionar digna y adecuadamente, pero el personal debe ser capacitado y destinar más recursos para los programas de prevención de violencia contra las mujeres.

Como muestra de las deficiencias, ejemplificó un caso ocurrido la semana pasada, cuando al acudir a la Fiscalía General del Estado por un caso de violencia sexual infantil, tardó 17 horas desde que llegó y las atendieron.

“La victima de pronto decía ya vámonos, y teníamos que abrazarla, consolarla y concientizarla”, comentó.

“Todos los ciudadanos sabemos que, si alguien no da resultados en el combate a la violencia de todo tipo, incluyendo contra la mujer, que pongan a otra persona; si el fiscal César Peniche Espejel no funciona, que el gobernador no se quede mudo o tranquilo y lo cambie, los ciudadanos estamos desprotegidos, falta el apoyo a muchos hogares, especialmente a las mujeres”, dijo la diputada federal Esther Mejía Cruz.

Yadira Cortés dijo que es trabajo de los tres órdenes de gobierno atender la violencia contra las mujeres; el primer respondiente es el municipal, pero a veces los policías atentan contra los derechos de la víctima, y la única forma de evitarlo es que los capaciten y den una atención digna a las afectadas.

Por el lado del Gobierno del Estado, dijo, la Fiscalía debe funcionar digna y adecuadamente, y a nivel federal que aporten recursos para estos programas de prevención de violencia contra las mujeres.

La diputada Esther Mejía Cruz dijo que la violencia contra la mujer tiene que ver mucho con el encierro de las familias, pues están estresadas, los padres de familia están desesperados y si él o la esposa no tienen paciencia, hay problemas.

“Eso es una cosa, pero la otra es el trabajo de la defensa de la mujer por medio de los apoyos del Gobierno del Estado, que no ayuda mucho, considero que no tiene intenciones de apoyar a las mujeres, pero los casos de violencia se han incrementado”, dijo la legisladora.