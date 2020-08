Fallas en gaza pueden provocar accidentes

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Veinticuatro horas después de que se abrió a la circulación, usuarios denunciaron que la gaza de Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres tiene fallas que incluso pueden provocar accidentes.

Un ejemplo es la reducción de dos carriles a uno para los automovilistas que vienen debajo del puente incorporándose a Juan Pablo II, señalaron.

En un recorrido hecho por El Diario se pudo constatar que los conductores que circulan rumbo al norte por debajo de la rampa deben reducir la velocidad porque el carril de extrema izquierda se acaba y tienen que incorporarse al de enseguida, sin señalizaciones previas.

“Y los choques que faltan con esa curva tan cerrada y la unión de dos carriles en uno, terminará ese puente en velocidad de 10 km/h”, escribió el usuario de Facebook Luis Chacón.

“Sin retornos ni acotamientos, en caso de un accidente o carro descompuesto a dnd se va hacer, y que se haga más el tráfico y la contaminación, al cabo les vale madre a el gobierno las obras y el pueblo” (sic), expresó el cibernauta Pepe Exterminador.

“Quedó muy mal. La incorporación de las dos vías con transporte de carga y ligeros es un peligro... y cuando se juntan se vuelve un embudo, veremos”, agregó Luis Bardullas.

Dichas fallas son parte de los imprevistos y desorganización que llevaron a que la construcción de la gaza de Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres tardara más de un año.

Las obras iniciaron el 9 de agosto del año pasado, y apenas el domingo 16 del mismo mes pero de 2020 fueron dadas por concluidas con la apertura del paso elevado, sin eventos protocolarios.

Documentos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) exhiben los errores, que incluso hicieron que el costo del proyecto se elevara de 49.3 millones de pesos a más de 65.

La cronología del acuerdo de reprogramación del plazo de ejecución 144-OP-0050/19-DC/OBRA establece que el primero en retrasarse en el principal aspecto, el económico, fue la misma SCOP.

Originalmente, el plazo de ejecución fue de 247 días naturales entre el 29 de julio de 2019 y el 31 de marzo de 2020, pactándose un anticipo del 40 por ciento del monto contratado para los trabajos preliminares.

Este primer acuerdo se incumplió, según el convenio modificatorio, en el que se establece que “con fecha de 3 de septiembre de 2019 (sic), la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas emitió un acuerdo por virtud del cual se difirió el plazo de ejecución de los trabajos, con motivo del atraso en la entrega del anticipo”, se lee.

Así, se establecieron como nuevas fechas de inicio y terminación los días 16 de agosto de 2019 y el 18 de abril de 2020.

Sin embargo, a pesar de que eran dos las empresas que se adjudicaron el contrato, Constructora Rascón en asociación con Grupo Koraachi, del 19 al 30 de agosto del año pasado “no pudieron incrementar su fuerza de trabajo, debido a que sólo se les permitió trabajar ciertos ejes sobre la avenida Villarreal Torres, a causa de que se llevaron a cabo modificaciones en la circulación”.

En este punto agrega que esto “provocó un atraso de 12 días en el programa de ejecución de los trabajos, derivado de que el programa de obra inicial consideraba trabajar todos los ejes”.

A pesar de que se hicieron proyectos ejecutivos previos, en el convenio modificatorio quedó documentado que, más tarde, el 3 de septiembre “se detectó interferencia en la construcción de la pila No. 06, siendo hasta el día 15 de octubre de 2019 cuando se realizó el colado de la zapata”.

Y que “durante el período comprendido del 4 al 13 de septiembre, se tuvo un retraso de 10 días en el programa de obra, debido al paso de un colector de drenaje sanitario de 1.83 m. de diámetro en el área de la construcción de la zapata”.

Por ello tuvieron que recurrir al apoyo de personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para realizar trabajos de sujeción y monitoreo del colector, debido a que el colector es responsabilidad de la descentralizada.

“Aunado a lo anterior, para la construcción de las pilas 8, 9 cargador 10 y rampa N. 2, fue necesario llevar a cabo la pavimentación de las losas de concreto hidráulico, sobre el camellón central del bulevar Juan Pablo II en una longitud aprox. de 260 metros”, agrega.

Según la explicación, “la adecuación del desvío implicó el movimiento de barreras y pavimentación provisional, lo que causó un atraso de 21 días en el programa de obra durante el período del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, y del 21 al 31 de enero de 2020”.

Entonces agrega que, en total, el plazo de ejecución del contrato se reprogramó en 43 días naturales, contados a partir del 19 de abril de 2020, por lo que se estableció, entonces, como fecha de terminación de las obras, el 31 de mayo de 2020.

Más abajo en el punto cuatro, señala que “en fecha del 4 de marzo, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas emitió un dictamen de autorización para llevar a cabo un convenio modificatorio, con la finalidad de ampliar el plazo de ejecución en 20 días naturales, lo que representó el 8.09 por ciento del plazo original, para terminar, ahora, el 20 de junio de 2020, plazo que también se incumplió.

Este plazo se alargó debido a que “los claros N. 6 y 7 se encontraban sobre el bulevar Juan Pablo II y los trabajos a ejecutar de cada claro consistían en el montaje de trabes, cimbrado y colado de diafragmas, losas y guarniciones.

“Los trabajos a realizar no podían ejecutarse de manera simultánea debido a la necesidad del cierre a la circulación vehicular en ambos sentidos, por lo que se debió contemplar el realizar las adecuaciones al desvío existente”.

Otro retraso, por ocho días, tuvieron las empresas el 28 de mayo, justificado por la presencia de personal de la Coordinación de Seguridad Vial que acudió a revisar la señalización en la zona e hizo observaciones. El retraso fue del 31 de mayo al 7 de junio.

“Por último –dice–, el día 16 de junio en conjunto con personal de la empresa se realizan algunas definiciones, dando instrucciones para la ejecución de los siguientes trabajos: reubicación de 21 tramos de defensa metálica que interfiere en la construcción del eje 8…”.

“Para la realización de estos trabajos no contemplados originalmente, la empresa tuvo un atraso de 5 días en el programa”, agrega.

Unas semanas antes de que fuera concluida, vecinos se manifestaron inconformes debido a que las constructoras omitieron adaptar un retorno que les permita incorporarse a los semáforos de la zona.

El domingo, antes de su apertura, se observó que adaptaron el retorno sólo con pintura.

“Lo que no vemos correcto es que al final de cuentas no es tanto como un retorno, nomás pintaron unas líneas en medio de lo que sería la pavimentación, pero tememos que a largo plazo lo vayan a retirar porque ahorita para calmar los ánimos nos lo pusieron con unas flechitas, aunque no pusieron banqueta ni entrada, parcharon un pedazo con el asfalto pero realmente ese retorno debería estar bien pavimentado, delimitado y realmente no está así”, dijo Christian Hernández, vecino de Haciendas del Nogal, quien insistió en el error que tiene la obra y que afecta a más de mil familias de la zona.

