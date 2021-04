Fallas en el SAT atoran declaraciones

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Contadores locales señalaron que mantienen frenadas las declaraciones anuales de personas físicas debido a las fallas en el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT), principalmente en el prellenado.

Por ejemplo, dijo una profesionista identificada como María Rodríguez, los datos que arroja el SAT contrastan con la información real de los contribuyentes, por lo que para evitar una afectación prefiere esperar a que se resuelva el problema con la página.

A nivel nacional, especialistas alertaron que el prellenado de la declaración anual de impuestos muestra errores o inconsistencias en ingresos y deducciones que los contribuyentes deberán revisar.

Señalaron que hay casos en los que el SAT carga a los contribuyentes ingresos que nunca percibieron y se les fincan créditos fiscales, por lo que deberá haber cautela más aun cuando se trate de personas físicas con actividad empresarial.

Marco Barraza, delegado local de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), comentó que cada caso es diferente, aunque se debe revisar bien la información que ahí aparece.

“Se están presentando las declaraciones y se están corrigiendo aquellos datos que no correspondan. Lo que presenta el sistema es un prellenado, pero el contribuyente debe confirmar esos datos cuando no concuerden con la realidad; se puede aclarar para que se presente su declaración con la información correcta”, dijo.

Destacó que también algunos de esos errores tienen que ver con la información que brindan los empleadores, por lo que la aclaración se tiene que hacer en la empresa.

“Esto no es error del sistema, sino información que depende de cómo lo alimentan. Yo no he detectado una falla genérica”, resaltó.

El funcionario exhortó a los juarenses que presenten problemas con el trámite ante el SAT a contactar a la Prodecon para que les brinde una asesoría y agilizar las devoluciones de saldos.

Los interesados pueden comunicarse al teléfono (656) 147-3200 o bien, a través del correo electrónico delegacionchihuahua@prodecon.gob.mx

igonzalez@redaccion.diario.com.mx