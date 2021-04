Fallas del MP ‘tumban’ casos en los tribunales

Ciudad Juárez— La falta de pruebas consistentes o con anomalías por parte del Ministerio Público hace que casos de alto impacto no avancen en los tribunales y que los detenidos sean absueltos, incluso en ocasiones sin que sus abogados aporten pruebas a su favor, coincidieron abogados penalistas.

Uno de los más recientes es el de René Gerardo G.S., alias “El 300”, quien fue absuelto el martes por un Tribunal de Juicio Oral de su presunta responsabilidad en un triple asesinato cometido en el interior del bar “Tres Mentiras”, ubicado en Plaza Cuquita, en 2016, luego de que el Ministerio Público no logró acreditar su participación en el hecho.

Los testigos que aportó el MP fueron las personas que aparecen en uno de los videos del ataque y que en mayo de 2018 también habían obtenido su libertad debido a las fallas en la integración de la carpeta y posteriormente se acogieron a la figura de testigo protegido, se informó.

El 18 de octubre de 2020, René Gerardo G.S., líder del grupo criminal “La Empresa”, también fue absuelto por un juez de control federal del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas.

A este presunto delincuente, según las bases de inteligencia con que cuenta la FGE, se le relaciona con al menos la comisión de 500 homicidios en la frontera.

Otro de los casos recientes de alto impacto que no avanzó en los tribunales por falta de pruebas aportadas por el Ministerio Público es el de dos hombres acusados de tentativa de homicidio en contra de agentes ministeriales.

Los presuntos delincuentes quedaron detenidos el pasado miércoles 17 de marzo tras una balacera en la que uno de sus acompañantes fue abatido por los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en la colonia Pradera de los Oasis.

Los hechos de la intervención –que fueron captados parcialmente en video– iniciaron cuando investigadores de la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas escucharon detonaciones de manera circunstancial y decidieron hacer frente al incidente cercano y detener a los probables responsables, en calles Oasis de África y Oasis de Mongolia de la citada colonia.

La versión oficial cita que ubicaron el vehículo de los probables agresores y se inició una persecución donde supuestamente los ocupantes de una camioneta tipo van de color verde les dispararon.

El vehículo de los supuestos agresores se impactó más adelante y los elementos ministeriales aprovecharon para someter a los tripulantes.

Los agentes abatieron a tiros al conductor, luego de que al parecer traía un arma de fuego y estaba listo para disparar, de acuerdo con la versión que se dio en la audiencia contra José Fabián F.V y Daniel M.G, los dos detenidos en el lugar.

Los captores aseguraron armas de fuego en la camioneta en que viajaban los tres supuestos agresores, según dijo el Ministerio Público.

Sin embargo, José Luis Armendáriz Fuentes, abogado de los dos hombres, logró que sus representados no fueran vinculados a proceso al hacer varias observaciones ante el juez, quien finalmente tomó la decisión de no iniciar cargos penales por falta de evidencia, a la tentativa de homicidio.

El litigante dijo que el juez no creyó la versión de los ministeriales porque en la persecución dijeron que los detenidos hicieron disparos pero los peritos omitieron realizar el levantamiento de casquillos.

De las armas aseguradas, el MP no solicitó dictamen pericial para saber si estás fueron disparadas recientemente.

La unidad policiaca no presentaba impactos de bala, no solicitaron las pruebas de Harrison para detectar pólvora en las manos ni la de Walker para pólvora en la ropa, detalló el abogado.

Por su parte, el abogado penalista José Antonio Navarro Castañeda explicó que cuando la Policía hace una detención y pone a disposición del Ministerio Público, éste está obligado a investigar en coadyuvancia con su Policía Ministerial para poder integrar en 48 horas toda la información fidedigna con pruebas lícitas y poderlo presentar ante el juez, porque si sólo lo presentan con información en la que incluso el MP se puede equivocar en las constancias que levanta y los mismos policías aprehensores se contradicen en los partes informativos, no es suficiente para acreditar la responsabilidad .

“En los asuntos que a mí me ha tocado resolver, incluso que he ido a juicio sin una sola prueba de mi parte, con puras fugas del MP les he tumbado los asuntos y por asuntos de alto impacto”, dijo.

Señaló como ejemplo que en muchas ocasiones, el MP por ayudar a la Policía municipal le recibe detenidos que no debe recibirle, los ponen a disposición con mucho tiempo transcurrido, con pruebas incompletas y con errores que al momento que llegan a un tribunal y que un defensor ve esas deficiencias y hace caer el caso.

“Me he llevado juicios en que el MP ofrece 20 ó 30 pruebas y esas 20 ó 30 pruebas se desvirtúan en juicio y yo sin una sola prueba; es que es algo muy delicado, el MP debe de acusar sobre los hechos que va a relacionar y de la probable responsabilidad del acusado, o del imputado si es proceso. Si esos hechos no se prueban con la gran cantidad de datos, se les va a caer”, comentó.

Dijo que hay casos donde interviene médico legista, criminalística de campo, balística y peritos que pueden probar que hubo un muerto, pero no que el individuo al que están acusando lo mató, ya que una prueba circunstancial no es suficiente para condenar a una persona.

