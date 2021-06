Fallan ‘por el calor’ camiones duartistas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Ante la falta del servicio del nuevo transporte semimasivo, usuarios recurrieron a las rutas

Ciudad Juárez— El calentamiento de las unidades que ofrecen servicio a la primera ruta troncal en Ciudad Juárez, provocó que los tiempos de espera para tomar el camión se incrementaran hasta 45 minutos durante el fin de semana, afectando a cientos de usuarios, según confirmó la Dirección de Transporte en el Estado.

Usuarios del sistema de transporte Bravobús se quejaron durante el fin de semana por el pésimo servicio que presta el colectivo, ya que por la tarde tuvieron que esperar casi dos horas para que pasara el camión en el paradero de eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, mientras que otros, mejor optaron por subir a las ruteras convencionales, pedir un taxi o Uber.

Al respecto, David Holguín Baca, director de Transporte explicó que en días pasados se detectó una situación con los camiones que prestan servicio a la primera ruta troncal, ya que los motores de varias de las unidades se calentaron por una omisión de mantenimiento no prevista para Ciudad Juárez.

“No vamos a negar que hubo un lapso el fin de semana en el trayecto norte-sur que no fue mayor a 45 minutos, esto obedece al recalentamiento que presentaron las unidades y que reconozco que no previmos para Juárez”, comentó.

El funcionario explicó que varias de las unidades que brindan servicio en la recién reactivada BRT-1 llevan el motor en la parte posterior del camión, lo que provoca que acumule polvo con mayor facilidad, lo que aunado a las altas temperaturas registradas en la ciudad generó el calentamiento de los autobuses y que éstos pausaran su actividad por varios minutos.

Situación que no era desconocida para la Dirección de Transporte, pues el titular de la dependencia afirmó que los camiones necesitan de un mantenimiento especial que consiste en “sopletear” el motor por lo menos una vez al día para reducir el acumulamiento de polvo, lo que no fue notificado al personal que opera las unidades Mercedes-Benz, línea Torino 2014 recién traídas de la ciudad de Chihuahua y que fueron adquiridas durante el sexenio del ex gobernador, César Duarte.

“Aquí en Chihuahua, en los talleres que tenemos, hay personal específicamente designado para esa tarea, fue una situación que no previmos para la frontera por las altas temperaturas, sin embargo, ya se adquirió equipo como mangueras para hacer esos trabajos y resolver el problema”, dijo.

Desde el pasado 14 de junio, se pusieron en marcha 15 camiones “reciclados” para brindar servicio en la primera ruta troncal de Ciudad Juárez, mientras que la operación de la línea inició con una serie de fallas para la expedición de tarjetas generales y algunas estaciones cerradas.

Dichos autobuses brindaron servicio en la ciudad de Chihuahua bajo el nombre de “Vivebús”, y de acuerdo con la Dirección de Transporte, fueron traídos a Juárez de manera temporal para ir calibrando la operación y afinar los detalles en la ruta.

