Fallan aires acondicionados en el hospital 66, denuncian

Ciudad Juárez.- Pacientes que acuden al hospital número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron la falta de aire acondicionado en el segundo piso, un área de consultas de especialidades como Ortopedia, Traumatología y Angiología.

Guadalupe Hernández, de 72 años, acudió para su cita con el médico ortopedista debido a que tiene problemas en la clavícula del brazo izquierdo; además, padece de una hernia, uno de sus pulmones es más pequeño, y en días pasados estuvo deshidratado, lo que le provoca preocupación debido a que en ocasiones le falta el aire.

“Tiene uno que aguantar, enfermo ya ando y en estos días pasados sí me puse muy malo por la deshidratación, lo que me preocupa es que me vuelva a enfermar por el calor”, dijo Hernández.

Una larga espera

Además de la falta de aire, los usuarios del instituto reportaron que en Jefatura de Ortopedia debieron esperar 45 minutos en una fila en un ambiente caluroso.

“Está sofocado, y ya la línea es muy larga porque nadie viene a abrir, no sabemos qué pasa, yo sólo vengo a que me sellen y me firmen para que me autoricen el medicamento y recogerlo”, dijo Marcela Medrano.

En el segundo piso estuvieron esperando la consulta niños, adultos mayores y personas con discapacidad, algunos de ellos acudieron para tramitar una cita.

María de Jesús acudió a una revisión para cirugía reconstructiva, pero se tuvo que retirar de la sala porque sintió que la temperatura subió, por lo que debió salirse y buscar un lugar menos caluroso.

“Está fuerte el calor en el segundo piso, es preocupante, no tienen aire porque yo no siento que haya ventilación, y luego todavía tienen las lámparas prendidas, en algunas partes se siente más que en otras”, dijo María de Jesús.

El problema sólo se presentó en el segundo piso, y en los niveles siguientes los pacientes reportaron que el clima era agradable, al igual que en el área de emergencias.

Por su parte, personal IMSS, del área de conservación, mencionó que todos los equipos están funcionando con normalidad, y eventualmente se trabaja en el mantenimiento.

