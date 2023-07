Falla sistema a nivel nacional de Banjército

Una falla en el sistema del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército) motivó que cientos de conductores de vehículos de procedencia extranjera se quedaran sin tramitar los permisos de importación temporal de unidades necesarios para viajar al sur de la frontera.

“No hay sistema… A nivel nacional no hay permisos”, respondió ayer por la mañana una cajera de la institución bancaria ubicada en el cruce internacional de San Jerónimo-Santa Teresa a uno de los usuarios, residente de Denver, Colorado, que acudió para tratar de hacer el trámite.

“No sé si guste viajar por otro medio, ya sea camión, avión o un vehículo nacional”, agregó la empleada detrás de la ventanilla, desde donde mencionó también que probablemente el servicio se reanudara el sábado.

Por el mismo motivo, de acuerdo con un reporte de la Guardia Nacional, poco antes del mediodía se registró un bloqueo de automovilistas en la carretera Panamericana, donde se ubica otro módulo de la institución bancaria y también se expide este tipo de permisos.

“Afortunadamente no crucé mi vehículo al lado mexicano, lo dejé en el lado americano, así que no tengo que hacer toda esa línea, porque me voy a regresar”, dijo Yolanda Gallegos, residente de El Paso, entrevistada en el cruce de San Jerónimo.

“Voy a Chihuahua a un funeral, voy a irme en camión o en un Uber de Juárez, y entonces tengo que irme a mi casa a regresar mi carro y mis cosas y a buscar alguien que me lleve”, agregó.

Banjército no respondió ayer una solicitud de información realizada por este medio, pero personal consultado (no autorizado para dar declaraciones) explicó que la falla se presentó desde el martes al mediodía, interrumpiendo la expedición de lo que diariamente son alrededor de 100 permisos de importación temporal de vehículos para viajeros (conocidos como “paisanos”) en el módulo de San Jerónimo y otros 200 en el del kilómetro 30 de la carretera Panamericana.

“Se nos terminaron los folios manuales, lo que utilizamos en contingencia, nunca habíamos tardado tanto tiempo con una contingencia como tal”, dijo el empleado de Banjército, mismo que señaló que en el módulo del 30 se empezó a utilizar ayer un programa informático “piloto”.

En el patio interior del recinto fiscal de San Jerónimo, por separado, otros viajeros radicados en diversas ciudades de Estados Unidos narraron tener horas esperando decidir qué hacer ante la falta de los documentos de internación, disyuntiva ante la cual varios optaron por continuar su camino al sur de México.

“No sé, no me puedo regresar, no me puedo esperar hasta el sábado aquí, yo tengo que pasar para allá, mi mamá está muy enferma ahorita, yo voy de emergencia”, dijo Jaime Retana, de 55 años, procedente de Denver y con destino a la ciudad de Chihuahua.

“De hecho tuve que salir ayer en la noche para alcanzar a mi mamá en la clínica. Entonces, esto nunca había pasado, se me hace raro, ilógico, que no tengan sistema en todo el país”, agregó.

Sobre el bloqueo en la carretera Panamericana, personal de la Guardia Nacional indicó que, también por la falta de permisos, al menos 25 personas hicieron un bloqueo a la altura del kilómetro 30 minutos antes de las 11:00 horas.

Los datos obtenidos indican que, durante alrededor de una hora, los conductores atravesaron unidades sobre el sentido norte-sur de la autopista como forma de presión, abriéndolos después ante la intervención de la GN.