Falla mecánica le salvó la vida

José Gardea tiene 53 años de edad, 24 de ellos vendiendo quesadillas en el paradero de Ahumada en el que el miércoles debería haber entrado a las 3:00 de la tarde, pero decidió no ir para arreglar el carro en el que ayer tendría que traer a su hija a Ciudad Juárez, a la universidad.

Esa falla de su automóvil, o la decisión de repararlo, fue la que le salvó la vida, narró ayer conmovido el hombre debido a que el tráiler volcó justo en donde estaba su carrito de quesadillas cerrado.

“Fue una segunda oportunidad de vida la que se me dio. Mi vehículo andaba fallento y por eso no vine. Salí a buscar una herramienta para el arreglo de mi vehículo y cuando regresé salió mi esposa luego luego corriendo: ‘oye, que pasó una tragedia ahí en la central’. Y salió mi hija también: ‘que se metió un tráiler, papá, ve a ver’. Y vine. A mi esposa le hablaron por teléfono”, relató la mañana de ayer.

Dijo que al llegar al sitio en el que trabaja todas las tardes encontró “puras cosas feas: destrozo y gente llorando y pues gente tirada, ya gente fallecida, desgraciadamente”.

“Exactamente ahí (en donde estaba su carro) pegó el tráiler, y si yo hubiera estado aquí pues yo creo que no hubiera podido estar platicando con ustedes, no, no estuviera aquí... le damos gracias a Dios”, comentó entre lágrimas el padre de dos hijos.

Gardea lamentó la muerte de los cuatro trabajadores, además de un hombre de Veracruz quien hacía dos semanas había llegado a Ahumada a vender chapulines y charales, y con quien había creado una amistad, aunque nunca le preguntó su nombre.

Los integrantes de la Unión “somos muy unidos y pues la mayoría sí tenía años aquí trabajando, excepto el chavo que vendía chapulines y charales”, dijo convencido de que los milagros existen y que Dios le dio una segunda oportunidad de vida.