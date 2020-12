Falla la vacunación desde el automóvil

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ian, de 8 meses de edad, fue llevado ayer por su mamá Andrea, de 26 años, a ser vacunado contra la influenza en la Jurisdicción Sanitaria II, sobre Paseo Triunfo de la República, donde Salud del Estado informó que habría un módulo para inmunizar a la gente desde sus automóviles, pero al llegar no estaba ninguno.

Enfrentándose al tráfico en la zona por las obras del BRT, tuvo que estacionarse entre el Hotel Lucerna y el Hospital de la Mujer donde le cobraron, narró la madre de familia, quien luego descendió de su vehículo y caminó hasta el inmueble, donde estuvo entre las demás personas.

Si bien sí se estaban efectuando inmunizaciones, no fue en el esquema que se había anunciado: “Nos atendieron rápido, pero manejaron mal la información (en el comunicado del Estado). Ahí me dijeron que no sabían nada de eso”, dijo Andrea, quien fue por el referido biológico a las 9:30 horas.

Continuó: “Me tuve que estacionar y luego caminar de mi vehículo al módulo de vacunación. Ayer que vi el anuncio le dije a mi mamá ‘vamos a llevar de una vez al niño y aprovechar’, pero no, cuando llegamos nos dijeron que nos teníamos que estacionar y pasar al módulo adentro”.

La campaña de inmunizaciones “Ahora en tu auto”, iniciaría el pasado lunes y duraría hasta el 20 de diciembre, pero de acuerdo con recorridos y lo corroborado con la ciudadanía no ocurrió así, al menos en Juárez, debido a que arrancaron también –se dijo– en el municipio de Chihuahua y la ciudad de Cuauhtémoc.

Consultado al respecto, el Estado manifestó que están contemplando las adecuaciones a ese lugar o, en su defecto, colocar en otro sitio la iniciativa de aplicación del biológico desde los automóviles.

La cruzada de inyectar a la gente en sus automotores tenía por objetivo ahorrar riesgos a los vulnerables ante el SARS-CoV-2, evitándoles contagios. Sin embargo, al llegar se quedaron expuestos.

