Falla en suministro de gas afecta operación de CFE

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El vórtice polar que causó temperaturas extremas en Texas dejó sin gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para producir la energía eléctrica, por lo que 4 millones 766 mil 901 usuarios de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Saltillo y Nuevo León se quedaron sin el servicio la madrugada de ayer.

En Chihuahua, un millón 209 mil 899 usuarios resultaron afectados con el “apagón”, los cuales representan el 86.58 por ciento del total de un millón 397 mil 478 usuarios de la CFE.

Hasta las 2:00 de la tarde, 902 mil 259 chihuahuenses continuaban sin el servicio de energía eléctrica, mientras que todo Ciudad Juárez permanecía sin agua potable.

A través de una rueda de prensa que se llevó a cabo de manera virtual, Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, explicó que debido a las bajas temperaturas, las energías renovables en Estados Unidos tuvieron que pararse, mientras que la demanda de gas natural se incrementó en un volumen equivalente a todo el consumo de México, lo que provocó poca disponibilidad y altos precios.

Esto, aunado al congelamiento en ductos y yacimientos, ya que la mitad quedaron inutilizados por las bajas temperaturas, ocasionó que el norte de México y algunas zonas del sur se quedaran sin energía eléctrica desde las 6:48 de la mañana, hora local.

“Tuvimos un incremento sin precedentes en la demanda; el precio (del combustible) pasó de 2, 3, 4 (dólares) hasta 600 dólares por MMBTU”, informó Reyes Hernández.

Destacó que se emitió estado de emergencia en zonas donde el suministro de gas y electricidad en Estados Unidos está en riesgo.

Reyes Hernández informó que entre ayer y hoy se esperaban las mayores afectaciones, por lo que la CFE informó que puso a disposición del Sistema Eléctrico Nacional y administrador del Mercado Eléctrico Mayorista en México (Cenace) toda la energía proveniente de otras fuentes de generación.

“Debido a los cortes de electricidad asociados a crecimientos importantes en la demanda y caída en la oferta tanto por reducción de fuentes de energía renovable como electricidad generada con gas natural por daños en la infraestructura (congelamiento de ductos), sus autoridades han emitido una prelación en el consumo de gas natural: hogares, hospitales y zonas de consumo estratégico, así como para la generación de electricidad”.

Ante la problemática presentada en los Estados Unidos y sus impactos en México en la generación de electricidad, CFE informó y solicitó al Cenace la declaratoria de Estado Operativo de Alerta.

Desde el viernes 12 de febrero del presente, CFE notificó a sus EPS de Generación y éstas a su vez al Cenace, la escasez e indisponibilidad de gas natural, así como el crecimiento inusitado y exorbitante en los precios de gas.

Ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos y particularmente en Texas, donde una parte de la población no cuenta hoy con electricidad, comenzaron ayer cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos, en la zona norte del país que afectaría centrales de generación con gas en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León.

Con sus reservas, CFE inyectó gas a centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones. Sin embargo, Chihuahua fue la última entidad en la que se restableció el servicio.

De acuerdo con Carlos Morales, director de Operaciones de la CFE, en el área noreste del país, la CFE genera el 20 por ciento de la energía, mientras que el 80 por ciento se genera de manera privada, “lo cual es relevante porque los privados estuvieron saliendo de funcionamiento desde la noche del domingo. En casos como éste se hace notar el desbalance entre ambos”.

Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la empresa productiva subsidiaria CFE Distribución, informó que hasta las 11:30 de la mañana permanecían 2 millones y medio de clientes pendientes de restablecer.

“CFE consume el 60 por ciento de todo el gas natural que México compra a Estados Unidos. La afectación en términos presupuestales es de 20 mil millones de pesos en cuatro días”, los cuales “estarán siendo prorrateados a lo largo de 12 meses, para no afectar la tarifa”, señaló Reyes Hernández.

Dijo que en los últimos 30 años se desmanteló la producción y reservas de gas natural de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que la red de gasoductos hoy está atada a la de Estados Unidos.

“Tenemos contratos de gas de los que no nos podemos salir de un día para otro; se han cambiado algunos pero permanecerán por 25 años. Pagamos 60 mil millones de pesos al año por gasoductos que no podemos usar al 100 por ciento; no puede corregirse de la noche a la mañana. Es falso que la CFE sea responsable de todo el suministro del país; hoy tiene el 50 por ciento de la generación. Además Cenace está a cargo de subir la energía a la red, no CFE”, destacó.

El 28 de diciembre, 12 estados del país sufrieron también un “apagón” de energía eléctrica, debido a un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía.

“No se va a repetir. Fue un desbalance de acuerdo con lo que informaron los técnicos, salieron de balance unas plantas y fue esto lo que ocasionó este problema”, dijo entonces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.