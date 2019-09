Facilitan bolsas ecológicas labor de empacadores

Ciudad Juárez— Adultos mayores que trabajan como empacadores en supermercados, aseguraron que la nueva ley que prohíbe el uso de bolsas de plástico no ha afectado su trabajo ni el ingreso que reciben por las propinas.

Al ser entrevistados, comentaron que incluso, su labor ahora es más sencilla porque al colocar el mandado en las bolsas grandes reusables, duran menos tiempo con cada cliente.

“No, no nos ha afectado, al contrario, se nos facilitó todo, nada ha cambiado, casi a todos se los ponemos en bolsas ecológicas, está bien, la gente muy positiva”, mencionó Leo Pérez, quien se desempeña como empacador en Walmart Monumental.

En ese establecimiento se pudo observar que en las cajas ya no se cuenta con bolsas de plástico, las personas que no llevan bolsas reusables o no compran las que vende la misma tienda se llevan sus artículos sueltos en el carrito de mandado.

Leo dijo además que el promedio de propinas que recibe es el mismo que antes, cuando usaban bolsas de plástico.

“No, es que como les están ofreciendo éstas que se están vendiendo, pues seguimos trabajando, hasta ahorita la gente ha respondido bien, creo que hasta nos están dando más; es lo mismo, lo que pasa es que la gente se tiene que acostumbrar a traer sus bolsas, mucha gente como no trae bolsas nos dice: póngamelo en el carrito así, y así se los ponemos”, agregó una señora de apellido Nava, quien también trabaja en ese supermercado.

“No, no nos ha afectado, todo sigue normal gracias a Dios, ahora es más rápido”, coincidió Jesús Favela.

Por su parte Brenda, clienta del lugar, dijo que la propina que dio a la persona que empacó su mandado en su bolsa reusable es la misma. “Es lo mismo, nada más lo que cambia es que ahora vamos a traer nuestras bolsas”.

“No se van a quedar sin trabajo los ‘cerillitos’ porque siguen empacando, aunque compre uno bolsa de estas o traiga su bolsa, hacen el mismo trabajo, esto es algo que hacen en muchos países desde hace mucho tiempo, no tiene nada novedoso, si no se nos olvida cargaremos nuestras propias bolsas”, comentó Mario Alberto Panes, otro cliente.

El Diario acudió también a una sucursal de S-Mart, en el lugar aún empacan el mandado en bolsas, aunque en la leyenda se indica que son biodegradables; tres empacadores, quienes prefirieron omitir sus nombres por políticas de la empresa, aseguraron que para ellos el trabajo es igual que antes.

Indicaron que tampoco han disminuido la cantidad de bolsas que utilizan para los artículos.





[email protected]