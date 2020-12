Facilitan a policías estrenar vivienda

Cortesía / Se contribuirá a extender la red de seguridad social en el país

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) lanzará el próximo año un nuevo esquema de financiamiento para empleados temporales y policías.

El programa piloto comenzará en dos entidades del país al inicio de año y llegará a Chihuahua posiblemente en abril, de acuerdo con el representante de la Dirección General de Infonavit en el estado, Jesús Octavio García Sáenz.

Tras la aprobación de la reforma a la Ley del Instituto, durante 2021 se lanzarán nuevos productos financieros en beneficio de los trabajadores del país, atendiendo sus necesidades y el rezago habitacional en México.

Esto permitirá impulsar la inclusión financiera de los trabajadores de menores recursos a través de productos como un nuevo crédito en pesos, con tasa de interés más baja y condiciones más flexibles, facilitando así el desarrollo patrimonial de las familias mexicanas.

Entre los beneficiarios de los nuevos esquemas de financiamiento se encuentran los empleados temporales o intermitentes, los trabajadores agrícolas y policías, lo que significa que también se contribuirá a extender la red de seguridad social en el país, señaló el Infonavit.

“En el tránsito de este camino el Infonavit es una parte fundamental en el trabajo que estamos realizando; estamos transformando el modelo de vivienda en México, hemos dejado atrás el enfoque de producción masiva y desordenada y ahora nuestra labor gira en torno a las necesidades más palpables, reales y más urgentes que requiere la gente”, señaló a través de un comunicado de prensa Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, señaló que “la realidad es que 11.2 millones de créditos hipotecarios en casi 50 años no son suficientes para materializar el derecho de cada mexicana y mexicano a una vivienda adecuada. No son suficientes en un país donde prácticamente un tercio de las viviendas presentan algún tipo de rezago y donde muchas veces las personas más pobres no tienen acceso a un crédito por la rigidez de nuestros productos y las reglas de otorgamiento”.

Agregó que la reforma también dotará a los trabajadores de más y mejor información para que escojan la casa que más les guste y les convenga en cuanto a ubicación, materiales adecuados al clima de su región, así como servicios y espacios públicos para sus familias.

El Infonavit tendrá 120 días a partir de que se promulgue la reforma para traducirla en normas y productos financieros. (Hérika Martínez Prado / El Diario)