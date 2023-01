Extrañan a Thomas y Modesto

Ciudad Juárez.- Tras el fallecimiento de la jirafa Modesto, el pasado mes de julio, así como la reciente partida del avestruz Thomas, en los espacios que habitaron en el Parque Central Poniente los dibujos ya deteriorados que dejaron los menores y la ausencia de visitantes reflejan la falta de los animales que estuvieron entre sus principales residentes.

“Estaría bien que trajeran más animales porque los niños se quedan con eso, y mi hija siempre me pregunta que si van a traer otra jirafa, pero sí estaría bien porque lo que llamaba la atención del parque era la jirafa”, dijo Gleydi Martínez, una ciudadana que visita de manera recurrente el parque junto con sus hijos, de 4, 6 y 9 años de edad.

Griselda Márquez es otra ciudadana que junto a su familia visita de manera regular el Parque Central para realizar actividad física, y consideró que sería bueno que trajeran otra jirafa o algún otro animal, que como Modesto, simpatizó con los juarenses.

“En varias ocasiones nosotros interactuamos con Modesto e incluso venía gente de fuera y era uno de los lugares a donde los traíamos para que conocieran a Modesto; junto con el lago son cosas que marcan mucho a la ciudad y hacen que sea un referente para la gente que viene de otros lugares”, dijo.

Rogelio Muñoz Sapién, administrador del parque, explicó que aunque no descartan la llegada de otros animales, el propósito es que sea un centro recreativo en donde las familias juarenses puedan realizar actividades deportivas y culturales, y que no sólo sea considerado como un espacio para visitar animales.

Indicó que se dará mantenimiento al hábitat que ocuparon Modesto y Thomas, con el propósito de que sea más seguro al momento de que llegue otra especie.

“Hay gente que les gusta, hay gente que no, nosotros no descartamos la idea porque puede ser que alberguemos un animal rescatado pero hasta que el parque esté adecuado… de que estamos buscando un animal, no lo estamos haciendo, pero si llega a pasar acogeríamos a ese animal. Lo que sí es que se va adecuar el área de Modesto para que cuando llegue otro animal esté apta”, mencionó Muñoz Sapién.

Añadió que tras el fallecimiento de Modesto, que ocurrió la mañana del pasado 1 de julio de 2022, las visitas bajaron pero actualmente reciben cerca de 6 mil visitantes mensuales.