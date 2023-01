Extraña Tomás a la jirafa Modesto

Ciudad Juárez.— No sólo la comunidad juarense extraña a Modesto, la jirafa del Parque Central, quien murió hace seis meses, también Tomás el avestruz ha mostrado cambios de actitud que demuestran tristeza al no contar ya con quien fuera su compañero de vida durante años, aseguró Sergio Acosta, subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común; dijo, además, que en agosto pasado nació en el lugar un pavorreal, lo cual no tuvo difusión debido a que estaba reciente la muerte de la jirafa.

“Sí le afectó porque antes era muy participativo, ahora está muy tranquilo, fueron compañeros de muchísimos años; Tomás anda como en los 10 ó 12 años y convivió con Modesto más de ocho años y obviamente sí le afectó, a pesar de que eran distintas especies tenían el mismo hábitat, y sí creemos que le afectó. Antes cuando había entrevistas, Tomás iba y se acercaba y se metía, parecía que sabía, y ahora se mantiene más alejado y más retraído”, comentó.

PUBLICIDAD

En cuanto al pavorreal, dijo que nació en el aviario, el cual mucha gente desconoce que existe. El pequeño animal fue llamado “Pavino”.

Mencionó que además el parque cuenta con otros animales que son visitados por los niños, tales como burros, cabras que habían sido prestadas al parque durante la temporada de Navidad por parte del zoológico San Jorge, pero se adaptaron bien en el lugar y posiblemente se queden.

“La vida animal sigue en el Parque Central porque son los que le dan alegría a la comunidad; incluso estamos viendo la posibilidad de que se queden para hacerles un hábitat ya propio; ahorita están en un hábitat medio hechizo porque son prestados los animalitos, pero la intención es que se queden de manera permanente porque hemos visto que a los niños les encanta ir a ver a los animales”, mencionó.

Dijo que anteriormente había aproximadamente 150 aves entre patos y gansos y actualmente hay sobrepoblación, ya que son entre 500 y 600.

Proyectos para el 2023

El funcionario recordó que este año el parque será un organismo público descentralizado (OPD), por lo que ya podrá conseguir más inversiones y donativos legalmente de manera directa.

Recordó que el presupuesto con el que contará este año, que será de aproximadamente 70 millones de pesos, será sobre todo para rehabilitación.

“Hay cosas que según el contrato quedaron terminadas, pero muchas cosas las hicieron pensando en el sur; por ejemplo, tenemos una alberca semiolímpica que es de techo de lámina; está pensada para el sur porque aquí en Juárez una alberca con techo de lámina es un horno de microondas y tienen que hacerse muchas adecuaciones; tenemos muchas áreas que habilitar porque queremos crear un semillero deportivo en la zona oriente”, comentó.

En cuanto a Modesto, dijo que una vez que el parque sea una OPD, se realizará su memorial en el Parque Oriente, que será interactivo para los niños, no sólo una estatua.