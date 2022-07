Extraen órganos de donador; es el segundo en una semana

A una semana de la última procuración, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron otra extracción multiorgánica en Ciudad Juárez, esta vez en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6. Se trató de un donador de 21 años, quien sufrió un fatal accidente vehicular que causó traumatismo encefálico.

El trabajo en equipo, así como la concientización y el amor de la familia hicieron posible dar una segunda oportunidad de mejorar su calidad de vida o seguir viviendo a pacientes que lo necesitan. Los familiares del joven estuvieron de acuerdo con la decisión de donar sus órganos y tejidos para darles esperanza de vida, por lo que se acercaron al doctor Alejandro López Hernández, Coordinador Hospitalario de Donación, que cuenta el IMSS en esta ciudad fronteriza.

La intervención estuvo a cargo de expertos locales , que conforman el equipo de procuración del HGZ No. 6, así como de doctores de la UMAE Hospital de Especialidades “Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, donde fue traslado el hígado; ambos riñones se trasladaron al Hospital General de Zona No. 33 de Monterrey, Nuevo León y el tejido corneal a la UMAE Hospital de Especialidades No. 71 Torreón, Coahuila.

El Seguro Social externó que el personal de salud colaboró con sensibilidad y respeto despidiendo al donador con una valla humana, entre aplausos, en agradecimiento al noble acto de dar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

El director del HGZ No. 6, Jesús Martín Urrutia, agradeció y reconoció la sensibilidad y amor de la familia por el gran gesto altruista de aceptar donar los órganos de su familiar para beneficio de otras personas que se encuentran en lista de espera para recibir trasplantes de órganos y mejorar su esperanza y calidad de vida.

A su vez, López Hernández, destacó que la procuración se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de bioseguridad y agradeció públicamente a los familiares del donador por la sensibilidad al realizar este importante “gesto de amor”.

Puntualizó que para ser donador voluntario de órganos y tejidos, se puede consultar la página del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en- linea/donacion-organos donde podrán registrarse.