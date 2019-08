Extienden cerco sanitario por caso de sarampión

Ciudad Juárez— La Secretaría de Salud informó que tras haber sido dada de alta la niña de dos años que padecía sarampión la semana pasada, mantiene revisiones en los habitantes aledaños al sector donde reside la menor.

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la dependencia, precisó que el cerco epidemiológico contempla la revisión de 25 manzanas a la redonda de la colonia de nombre reservado.

“Es para identificar el número de casas, revisar las cartillas de vacunación, revisar que no haya más niños o personas adultas que presenten el mismo cuadro clínico (…) Hasta ahorita solamente está identificado el caso de la niña pero obviamente estamos trabajando con los contactos, esa parte nos va a llevar más tiempo y desde el día 4 y 5 de agosto se ha venido trabajando en ese mismo proceso. (La colonia) es reservada para no alarmar a la ciudadanía y no exponer a los familiares”, indicó.

La menor, según informó Barrios Gallegos, fue dada de alta tras recibir el tratamiento correspondiente, sin embargo, instó a los padres de familia para que revisen los esquemas de vacunación de sus hijos.

“Desde la semana pasada nos reportaron por parte del Seguro Social que (la menor) ya estaba dada de alta en su casa. Es entendible porque la evolución normalmente es benigna pero son (asuntos) que tienen que ver con un esquema de vacunación, eso es lo relevante de esto. Yo como papá o como mamá debo revisar que estén completos los esquemas de vacunación y aprovechar estos momentos para acudir a sus centros de salud para que les complementen (a sus hijos) sus esquemas de vacunación”, indicó.

El brote de sarampión se dio después de más de 20 años que la enfermedad no se registraba a nivel nacional; según el archivo periodístico el Sector Salud reporta que desde 1996 no se detectaba un solo caso en México y en el presente año se han detectado siete pacientes, uno de ellos en Juárez, lo que alertó al Gobierno federal, que entró en comunicación con las autoridades locales.





