Extiende su ‘garrita’ a los desprotegidos

Ciudad Juárez.— Patitas Vagabundas es mucho más que un tierno nombre. Se trata del proyecto de vida de Tania Carolina Hernández, quien desde hace cinco años se entregó a la misión de rescatar gatos en condición de abandono.

Ahí, en un espacio que poco a poco se va acondicionando con casitas, areneros, juguetes, rascadores y todo lo que necesitan los huéspedes para tener una estancia feliz, su fundadora nos cuenta cómo empezó esta historia.

“Desde niña me han gustado mucho los animales y tenía esa ilusión de crecer y hacer algo por ellos, aunque realmente no sabía qué ni cómo”, confió esta joven de 28 años, licenciada en Artes Visuales.

Y con un gesto de tristeza, Carolina recuerda que tuvo que pasar algo trágico para decidirse a emprender su sueño.

“Siempre he tenido gatitos, pero cuando niña no era muy consciente, hasta que fui adulta. Tuve uno que falleció de una forma muy triste y eso me marcó. Entonces fue que me di cuenta de lo que estaba pasando en la ciudad con los animales”.

Después de esa experiencia en la que concibieron lo que es el maltrato animal, Carolina y Salvador, su novio, decidieron hacer algo al respecto.

“Empezamos de a poquito, con un gatito que llegó a la puerta de la casa; lo resguardamos. Desde ese momento ya no volví a dudar en dar refugio, a gatos o perros.

Los gatitos que llegan a este singular albergue no sólo encuentran alimento y un lugar dónde dormir, también conocen lo que es el amor y la protección.

También habita ahí una perra mestiza llamada Happy, la que no dejó ni un momento de celebrar nuestra visita.

La rutina diaria de Carolina es ardua, hay que limpiar areneros, cambiar el agua y servir alimento desde temprano. Si hace frío, debe de poner en sus jaulas o casitas suficientes cobijas limpias, para que estén cómodos.

Luego debe de revisar a cada uno de los “michis” para estar segura de que no está alguno enfermo, en cuyo caso hay que correr al veterinario.

Todos tienen su cartilla médica de vacunas con su nombre y cuando llega el momento adecuado, serán esterilizados.

Una vez completo todo ese tratamiento, y que ya están seguros de que el animalito está sano, nutrido y socialmente recuperado, se pone en adopción, siempre cuidando que vaya a un hogar que garantice su bienestar. “Porque no deben volver a pasar hambre, frío ni maltrato”.

Aunque por el momento sólo tiene 10 huéspedes en el albergue, desde su fundación en noviembre de 2017, la pareja ha rescatado un promedio de 100 animalitos por año.

“Nuestro compromiso es hacer del mundo un mejor lugar para los seres indefensos”, dijo Salvador.

Cómo sobrevivir en pandemia

“En un principio comenzamos sólo con nuestro dinero –dice Carolina– poquito a poquito fuimos conociendo personas que nos fueron ayudando. Ahora estamos trabajando en conjunto con otros rescatistas, que nos apoyan a veces con la mitad de alguna esterilización, vacunas, etcétera”.

Y no sólo son rescatistas los que se unieron a la noble causa, también ciudadanos comunes, preocupados por la vida de los gatos y perros en condición de calle.

En años anteriores también recurrieron a organizar exposiciones de pinturas, las cuales luego rifaban y reunían recursos para solventar gastos.

“Pintábamos, exponíamos, las pinturas se rifaban y eso iba para los gatitos. Así pudimos construir el catio donde viven”, dijo en referencia a la habitación principal del albergue.

La respuesta a cualquier convocatoria de ayuda es inmediata. Para eso, aprovechan las redes sociales.

Museo del gato

El pasado fin de semana se organizó una jornada de limpieza profunda y pintura en el albergue.

Acudieron como diez voluntarios quienes en unas cuantas horas pintaron muros, lavaron cobijas, pisos, jaulas y comederos.

“Patitas Vagabundas no es sólo nosotros, sino toda la comunidad que nos ha apoyado. La mayoría de los gatos tienen padrino y siempre están pendientes de que no les falte nada”, expresó Caro.

El proyecto no termina aquí, a futuro los fundadores esperan poder montar un museo del gato, organizar talleres de arte y llevar pláticas a las escuelas, para que desde niños aprendan a respetar y proteger a las mascotas.

“A veces es muy difícil empezar una causa, pero la verdad es que sí se puede, poco a poco, se logra. Ojalá que los ciudadanos adopten este tipo de actividades, no sólo para gatos, también para perros, niños, ancianos. Hay tanto qué aportar en la comunidad”, expresó Carolina, convencida de que cualquier cosa que se haga en bien de otros, es bueno”.

La rutina gatuna

1. Limpiar los areneros, cambiar el agua y servir alimento

2. Si hace frío, poner en jaulas o casitas cobijas limpias

3. Revisar a cada uno de los huéspedes para asegurar que estén sanos

• Todos los gatos tienen cartilla de vacunas con nombre

• Cuando llega el momento son esterilizados

• Completo el tratamiento y teniendo la seguridad de que el gato está sano, nutrido y socialmente recuperado, se pone en adopción

• Se aseguran que su nuevo hogar les garantice su bienestar, “porque no deben volver a pasar hambre, frío ni maltrato”