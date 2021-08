Expulsión exprés viola los derechos de asilo, denuncian

Ciudad Juárez— La expulsión exprés de migrantes a México, a través del llamado Título 42, viola los derechos de asilo y pone en mayor riesgo a las personas, al orillarlas a buscar otros caminos para cruzar la frontera, denunció Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos tras la continuidad del programa.

“Nosotros estamos decepcionados con el anuncio de la administración en términos de postergar indefinidamente el fin del Título 42, nosotros hemos sido muy enfáticos de que la implementación de ese Título hace tres cosas, la primera es que fue una iniciativa sobre todo antinmigrante, hecha por Donald Trump; él fue el que la implementó en su agenda antiinmigrante, no era necesario cerrar la frontera para los migrantes porque decían que ellos traían el Covid-19, lo cual no era cierto”, señaló.

En segundo lugar, se ha demostrado que el Título 42 está poniendo a los migrantes en mayor riesgo, ya que ha aumentado el porcentaje de migrantes que están muriendo en la frontera o que están sufriendo accidentes.

“Están siendo expulsados, y vuelven a intentar ingresar y algunos de ellos están cayendo del muro, algunos mueren en el desierto, porque no hay una medida legal para que ellos puedan pedir asilo”, dijo el activista.

García destacó además que el Título 42 es ilegal porque viola el derecho al asilo, a un proceso legal justo, ya que existen casos que huyen de la violencia o situaciones extremas.

“La administración ha decidido postergar el fin del Título 42 y estamos muy decepcionados por ese hecho”, reclamó García, quien urgió al gobierno de Joe Biden una nueva reforma migratoria.

Mientras que la organización Jesuit Refugee Service (JRS) también demandó que su gobierno no haya puesto fin al Título 42. David C. Stout, comisionado de la corte del Condado de El Paso, en el recinto 2, lamentó que Estados Unidos no le la bienvenida a los migrantes.

“Están expulsando a miles y decenas de miles de personas todas las semanas como parte de esa política y obviamente es una política que tiene que desistir. Yo sé que nosotros en esta comunidad estamos listos para darles albergue a las personas que van a estar cruzando y ayudarles en su transición, tal como lo hicimos antes, en 2018 tuvimos un flujo grande de migrantes aquí y como comunidad”, dijo al recordar los 22 centros de hospitalidad que se tuvieron entonces en la vecina ciudad.

El problema de Estados Unidos, externó, es que no tiene un sistema migratorio dedicado a darle la bienvenida a los inmigrantes, sino lo opuesto.

“Les estamos diciendo que no los queremos aquí y no los necesitamos, pero pues claro que sí los necesitamos”, apuntó.

El 21 de marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump, determinó de conformidad con el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, que debido a la existencia de Covid19 en México, “existe un grave peligro de que se introduzca más Covid-19 en los Estados Unidos; que la prohibición de la introducción total o parcial de personas o bienes de México y Canadá se requiere en interés de la salud pública”, y bajo esa orden la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de los solicitantes de asilo.