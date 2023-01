Expulsa EU por Juárez a más de mil migrantes

Ciudad Juárez.— A una semana del acuerdo entre México y Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso ha expulsado a Ciudad Juárez bajo el Título 42 a cerca de mil migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

De acuerdo con las narraciones de los propios extranjeros que han sido devueltos, en esta frontera son recibidos por el personal del Instituto Nacional de Migración (INM), pero sólo les ofrece albergue a las familias que viajan con niños, a quienes también les da un permiso temporal para permanecer en el país por 60 días, mientras que a los adultos que viajan solos les otorga un oficio de salida del país por 15 días.

PUBLICIDAD

“Yo soy cubano, me devolvieron el lunes; no me ofrecieron ningún apoyo, estamos en la calle, por ahí, tratando de sobrevivir. ¿Qué hacemos? Necesitamos algún permiso de trabajo o algo. No sé lo que voy a hacer, porque no tengo dinero aquí y no sé qué es lo que voy a hacer”, aseguró el isleño Jimmy Romero, de 35 años de edad, en el exterior de las oficinas migratorias, a las que acudió en busca de una Fórmula Migratoria Múltiple (FMM) para poder trabajar en la ciudad, la cual le negaron.

Preparan fin de la medida

El 5 de enero el presidente Joe Biden y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informaron que Estados Unidos continúa preparándose para el fin de la orden de salud pública del Título 42, pero mientras tanto anunció nuevas medidas de control fronterizo “para mejorar la seguridad fronteriza, limitar la migración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias ingresen legalmente a los Estados Unidos”.

Dichas medidas consisten en la extensión del Título 42 para los ciudadanos cubanos, haitianos y nicaragüenses, como ocurrió para los venezolanos desde el 12 de octubre pasado.

Desde el 6 de enero los migrantes de las cuatro nacionalidades pueden presentar una solicitud al DHS a través de www.uscis.gov/CHNV, en el cual se seleccionarán a las personas elegibles, que cuenten con un patrocinador económico en Estados Unidos y cumplan con ciertos requisitos, como no ingresar de manera irregular a Panamá, México o Estados Unidos después de esa fecha.

Devueltos a México

“Los ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que no se acojan a este proceso, intenten ingresar a los Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer una base legal para permanecer serán removidos o devueltos a México, que aceptará devoluciones de 30 mil personas que no utilizan estas nuevas vías por mes”, informó DHS.

Un día después del anuncio, desde el 6 de enero, hasta ayer, viernes 13, habían sido expulsadas a Juárez cerca de mil personas de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Durante la primera semana fueron devueltos diariamente grupos de 80 a 200 personas, quienes hasta el jueves 12 de enero sumaron cerca de 950 expulsiones, tanto de familias con hasta tres niños pequeños como de adultos solos, mientras que ayer fueron expulsadas decenas de migrantes más.

“Ya cuando estaba yo aquí salió esa ley, y ya estaba yo aquí, ya tenía que entrar. Lo que están haciendo es un abuso con el pueblo, porque esto está llenó de migrantes botados en la calle por ahí, están en la calle, todo está lleno de migrantes venezolanos y cubanos”, reclamó el cubano, quien después de quedar varado en esta frontera se juntó con cerca de nueve cubanos más para rentar un cuarto, en espera de un permiso de trabajo mientras logran cruzar la frontera.

‘Nos separaron de nuestras familias’

“Duramos tres días, nos separaron de nuestras familias, preguntamos por nuestros familiares porque nos preocupamos y no nos dan respuesta, nos tratan mal”, reclamó José, un venezolano también devuelto a Ciudad Juárez, donde aseguró no tener dónde dormir y tampoco dinero.

L. O., cubano de 33 años de edad originario de Cienfuegos, denunció el que EU aplicara de un día a otro el Título 42 a migrantes que ya tenían semanas de viaje hacia la frontera.

“Yo tengo 33 años de pasar trabajo en Cuba y necesidad. Y ahora que uno lo logra no le dan la oportunidad a uno. Lo que queremos es trabajo, y de verdad, es porque ya no tenemos más recursos, todo lo que teníamos en el país donde vivíamos, donde estábamos alojados, lo vendimos para poder llegar aquí”, aseguró.

‘Queremos trabajar’

A Biden, “que por favor haga algo, lo que queremos es trabajar, queremos un futuro. Nosotros queremos trabajar, por favor, señor Biden, hay mujeres, hay niños, hay gente aquí que la está pasando muy cruel”, pidió el cubano.

Luis, otro isleño, reclamó que México haya aceptado la nueva política de EU de expulsión de cubanos, nicaragüenses y haitianos, pero al recibirlos en Juárez a la mayoría los deja en la calle.

“Aquí se duermen muchos en la calle todas las noches, pero como Migración llega para revisar si tienen documentos, se esconden, tienen que andar por ahí escapando de Migración, porque todos los albergues están ‘full’ y si no tienes familia no te reciben”, narró ayer un venezolano, quien fue acogido por una iglesia ubicada frente al bordo del río Bravo.

Flujo importante

30 mil migrantes por mes ‘devueltos’ de EU a México es la cifra acordada por ambos países

60 días para permanecer en el país contempla el permiso que reciben las familias con menores

15 días es el período de licencia en el caso de personas que viajan solas