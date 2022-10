Expulsa EU en una semana a mil 500 venezolanos

Ciudad Juárez.— Durante la primera semana de expulsión, el Gobierno de Estados Unidos devolvió bajo el Título 42 a más de mil 500 migrantes venezolanos a Ciudad Juárez, cientos de los cuales continúan varados en la frontera dentro o fuera de albergues.

“Desde luego nos encontramos en una situación que sigue amenazando las capacidades locales para recibir a la población en situación de movilidad desde el día 12 de octubre. Y sí estamos esperando todavía algunas respuestas (del Gobierno federal), sí hay más todavía que deliberar sobre las soluciones que les podamos ofrecer, es algo que todavía sigue en proceso”, dijo ayer el coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), Enrique Valenzuela.

Entre el 12 y el 18 de octubre, el Gobierno de Joe Biden expulsó a México 4 mil 050 venezolanos: 527 por Nogales, 626 por Piedras Negras, 752 por Tijuana, 814 por Matamoros y mil 331 por Ciudad Juárez, a los cuales la tarde de ayer se les sumaron cerca de 200 más.

Aunque se desconoce cuántos de ellos permanecen en la ciudad, hasta ayer se estimaba que eran cerca de 900 personas venezolanas las que había en la ciudad, entre los que han sido expulsados y los que han arribado en los últimos días a Juárez con la intención de cruzar la frontera, pero al enterarse de la nueva política migratoria de Estados Unidos han decidido esperar aquí.

Hasta la tarde de ayer había 395 venezolanos albergados: 200 de ellos en el albergue que abrió Coespo en coordinación con el Municipio, 80 en el gimnasio municipal ‘Kiki’ Romero, 44 en el Centro Integrador para el Migrante (CIM) Leona Vicario (del Gobierno federal), 30 en el albergue cristiano Oasis Migrante, 30 en la Casa del Migrante, seis en la iglesia Alabanzas al Rey, tres en el albergue cristiano Óscar Romero y dos más en el albergue de la parroquia San Juan Apóstol Evangelista.

De acuerdo con el representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Óscar Ibáñez, aproximadamente 500 personas se encontraban fuera de albergues, muchos de los que duermen en el exterior del centro de salud Todos Somos Mexicanos o junto al río Bravo.

“Tenemos aquí a los venezolanos, y de otros países, que están siendo regresados por el Gobierno de Estados Unidos a razón de 200 por día, 200 venezolanos están siendo regresados, llegan aquí y pues que Dios los bendiga. Estaban llegando ahí a Coespo, optan a quedarse ahí enfrente de la oficina, algunos se dispersan, buscan cómo refugiarse o regresarse o lo que sea. Vienen varios con familias, con niños, es una situación dificilísima”, señaló ayer Ibáñez.

Dijo que “el sábado durmieron como 50 personas afuera de Coespo, el domingo en la noche, de domingo a lunes, fueron casi 150”; el lunes en la noche ya sumaban cerca de 300 personas, de las cuales esa noche sólo 70 aceptaron irse al refugio que abrieron Estado y Municipio, debido a la falta de confianza.

“Imagínense, después de todo lo que ha pasado esa gente, estar en Estados unidos, los regresan, hay una desconfianza brutal (…) Me decían: ‘no, todos nos han mentido y nos han engañado’”, relató el funcionario.

Dijo que la noche del martes se quedaron 133 sudamericanos en el refugio, “pero afuera había 500 y cada día nos regresaron 200 más. Nosotros estimamos que pueden regresar 5 mil y, al principio, pensábamos que eran nada más adultos, pero no, están con ellos niños”, destacó.

Se manifiestan en el bordo

Ayer, más de cien venezolanos volvieron a manifestarse, de manera pacífica, en el bordo del río Bravo frente a los agentes de la Patrulla Fronteriza, esta vez con banderas de “S.O.S. Help” y “Ayuda humanitaria”.

Tomados de las manos, niños y adultos guardaron silencio frente a las autoridades estadounidenses que ante el aumento en el flujo de migrantes instalaron junto al muro fronterizo un puesto de operaciones temporal.

Hasta el río llegó David Moisés Quintero, de 19 años de edad, quien salió hace más de un mes de Venezuela con su pareja, dos niños y su suegra, pero al cruzar la frontera fueron separados y él fue expulsado a esta frontera.

“Antier (lunes) nos entregamos, y no es justo que uno se entregue con la familia y me separaron de mi familia, el único apoyo que yo tenía, que era mi esposa, a ella la dejaron libre porque es ecuatoriana y a mí por ser venezolano me devolvieron, y no me trataron mal, pero sí veo injusto que a uno lo regresen, porque uno se arriesga a pasar esa selva y a pasar tantos países”, reclamó.

Dijo que a su suegra también la separaron de su esposa, y aunque debe usar un oxígeno se lo quitaron, por lo que ayer mientras su esposa viajaba con sus hijos a Nueva York, él esperaba a que su suegra fuera expulsada.

Según el nuevo programa, el Gobierno de Biden aceptará a 24 mil venezolanos, pero sólo será vía aérea tras un registro previo para reducir la cantidad de personas que llegan a través de la frontera con México, “y crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela”, informó la tarde del 12 de octubre el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas.

Ante dicha medida, México y Estados Unidos acordaron las expulsiones de los venezolanos a las fronteras mexicanas, por lo que cientos permanecen varados en Ciudad Juárez y cada día se suman 200 más devueltos, además de quienes apenas llegan con la intención de cruzar la frontera. (Con información de Alejandra Gómez)

Expulsados

Entre el 12 y el 18 de octubre, el Gobierno de Joe Biden envió a México a 4 mil 050 venezolanos

527 por Nogales

626 por Piedras Negras

752 por Tijuana

814 por Matamoros

1,331 por Ciudad Juárez