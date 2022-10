Expulsa EU a más de mil venezolanos

Ciudad Juárez.— Más de mil migrantes venezolanos han sido expulsados de Estados Unidos a Ciudad Juárez en los últimos seis días, cientos de los cuales permanecían hasta ayer a la intemperie, en espera de la apertura del nuevo programa humanitario anunciado por el Gobierno de Joe Biden.

“Yo creo que regresarnos de aquí para nadie es una opción, todos queremos conquistar nuestro sueño”, dijo, después de dos meses de travesía desde Venezuela hasta Ciudad Juárez, Leonardo Martínez, de 24 años de edad, mientras permanecía envuelto en una cobija sobre las vías del tren binacional, en donde ayer pasó la noche debido a la saturación de albergues en la ciudad.

Como él, unas 300 personas, entre hombres, niños y mujeres, durmieron la noche del domingo dentro y fuera del Consejo Estatal de Población (Coespo), hasta donde ayer llegaron juarenses a donarles cobijas, ropa y bebidas calientes, debido a las lluvias y las bajas temperaturas que se vivieron desde la madrugada.

“¿No tiene algo para mí?”, preguntaba ‘Alexis’, de 9 años, a quienes llegaban a donarles ropa, luego de haber sido expulsado junto a su mamá y su hermano menor durante el fin de semana, en playera y huaraches.

El menor, que corría junto al bordo fronterizo con una pantalonera gris, en playera y con sólo los huaraches de plástico, para poder quitarse el frío, dijo que al cruzar la frontera los agentes de la Patrulla Fronteriza les quitaron a todos los tenis y calcetines y los tuvieron detenidos dos días, para después devolverlos a México.

De acuerdo con Enrique Valenzuela, coordinador de Coespo, entre el 12 y el 16 de octubre Estados Unidos expulsó a cerca de 900 personas a esta frontera bajo la política sanitaria llamada Título 42, la cual fue impuesta en marzo de 2020 por el Gobierno de Donald Trump y argumenta que los migrantes representan un riesgo para la propagación del Covid-19.

Ayer, 17 de octubre, El Diario atestiguó la expulsión de cerca de 200 personas más de origen venezolano, una cifra que ha sido recurrente en los últimos días de acuerdo con el funcionario estatal.

También se han sumando migrantes que arriban a la ciudad, pero al darse cuenta del nuevo programa de Biden deciden no cruzar el río Bravo/Grande y esperar información para poder ingresar de manera regular.

“Sumando los primeros que llegaron expulsados (el 12 de octubre) más los cerca de 200 que han llegado diariamente podrán rondar los 900 retornados, pero la cifra se va a incrementar diariamente porque son expulsados cerca de 200 diarios, pero además estamos recibiendo aquí a personas que recién vienen llegando, que no han cruzado a Estados Unidos y que ya se han percatado de esta nueva medida, pero que ya están aquí en la frontera”, informó Valenzuela.

La tarde del miércoles 12 de octubre, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro N. Mayorkas, informó a través de un comunicado de prensa un nuevo programa, en coordinación con el Gobierno mexicano, a través del cual podrán ingresar a su país 24 mil venezolanos, pero a través de un registro y ciertos requisitos.

Para ser elegible a ingresar a Estados Unidos los venezolanos deben tener un partidario en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de otro tipo (patrocinador), pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, y vacunas completas y otros requisitos de salud pública.

Sin embargo, hasta ayer Estados Unidos no abría el registro para los sudamericanos, por lo que cientos han decidido esperar en Juárez la oportunidad de ser elegidos.

Regresan sin nada

Otros se han visto obligados a dormir en la intemperie debido a que fueron devueltos del vecino país sin ropa ni dinero para poder viajar a la Ciudad de México, al sur del país o para regresar a Venezuela.

Ayer, cientos se dijeron esperanzados de poder ser ayudados por organizaciones de abogados estadounidenses o autoridades de ambos países, pero mientras tanto han tenido que sufrir las bajas temperaturas y la falta de espacios humanitarios para la mayoría de ellos.

“He hecho esta larga travesía, no ha sido fácil para ninguno de nosotros, y no todos los venezolanos somos malos, no queremos ser una carga para los Estados Unidos, somos gente trabajadora y queremos dar la mejor cara de Venezuela”, dijo ayer Marco Quijada, de 38 años de edad, después de 27 días de travesía sólo “con Dios”.

Al enterarse de las condiciones en las que permanecen los venezolanos junto a la frontera, ayer familias juarenses e integrantes de la iglesia Palabra de Vida llegaron hasta el exterior del Coespo para regalarles cobijas, burritos y bebidas calientes.

Sin embargo, continúan necesitando ropa de abrigo, tenis y calcetines tanto para niños como para adultos de ambos sexos, mientras esperan noticias del funcionamiento del nuevo programa por parte de Estados Unidos.

“Sí hemos canalizado a familias, sobre todo hemos priorizado el caso de familias para llevarlos a algunos espacios humanitarios, las capacidades están saturadas, sí sabemos que hay niños que vienen con sus papás, ha habido comunicación con el Gobierno municipal, también con el Gobierno federal, y estamos procurando fortalecer las capacidades de los espacios humanitarios; entre tanto, por nuestra parte los seguimos recibiendo para brindarles mucha información, necesitan mucha información”, dijo el coordinador del Coespo, quien ha sido apoyado por organizaciones sociales.