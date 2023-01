Expulsa EU a Juárez a 200 sudamericanos

Ciudad Juárez.- Al menos 200 migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron expulsados ayer de Estados Unidos a Ciudad Juárez a través del Título 42, mientras el presidente Joe Biden permanecía en la ciudad de El Paso.

Los migrantes, entre los que se encontraban familias con niños pequeños, dijeron que fueron detenidos en iglesias de El Paso, algunos que ya tenían un mes trabajando en El Paso y otros aseguraron que permanecieron tres días junto al muro fronterizo, hasta que fueron procesados por los agentes de la Patrulla Fronteriza, pero finalmente fueron devueltos a México, en donde los recibió personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).

“Somos de Cuba y pa’ mi entender violaron las leyes, nosotros entramos al territorio americano el día 4 (de enero) a las 7:00 de la noche, entramos y no vinieron a buscar la gente, simplemente nos dejaron tirados pasando hambre, frío, de todo, a algunos sí se los llevaban, pero a nosotros ahí nos dejaban. Vinieron a los tres días a buscarnos, nos pasaron pa’llá, pero a ellos no les importó que estuviéramos desde el día 4, nos viraron pa’trás a todo el mundo”, dijo Liusbel, un cubano de 33 años de edad.

Aunque los migrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua no aplicaban para la política de expulsión llamada Título 42, desde el 6 de enero comenzaron a ser devueltos a México.

José Antonio, un venezolano de 48 años de edad, dijo que él ya tenía un mes trabajando en Estados Unidos, pero fue detenido en Las Cruces y ayer fue expulsado a esta frontera sin ninguna de sus pertenencias, más que sus identificaciones, Biblia y el cargador de su celular, aunque el celular se lo tiraron a la basura.

“Que nos siga dando la oportunidad, porque yo ya tenía un año trabajando y me agarró la migra, me botaron mi teléfono, ni siquiera cartera, nada, nada me dejaron”, aseguró.

“A partir del día 5 (de enero), cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que vengan acá a la frontera los viran para atrás, y estamos aquí esperando a que nos den un permiso para refugio aquí en México por 60 días, y esperemos que nuestros familiares de Estados Unidos reclamen lo que Biden puso, porque muchas personas tienen derecho a la libertad y a tener una mejoría en su vida. Tenga conciencia de los niños, hay niños enfermos que necesitan de la ayuda de Estados Unidos”, dijo el cubano Lorenzo Escobar, de 36 años.

La nicaragüense Esmeralda, de 31 años, también fue expulsada ayer con su esposo y sus hijos de 4 y 10 años de edad, por lo que reclamó al presidente Biden que cambie las leyes de un día para otro, ya que cuando ellos salieron de su país, hace semanas, Estados Unidos estaba recibiendo a los nicaragüenses.

Mientras el presidente Biden permanecía en El Paso, cientos más cruzaron el río Bravo para esperar junto al muro fronterizo a ser recibidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Para saber

• El jueves 5 de enero, el presidente Joe Biden dio a conocer que México aceptó recibir en sus fronteras hasta a 30 mil migrantes expulsados de EU

• Desde el viernes 6 de enero, el llamado Título 42 se aplica a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua