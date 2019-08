Expresan sus inquietudes en el ‘Encuentro de Juventudes 2019’

Ciudad Juárez— En el marco de la celebración del “Día Internacional de la Juventud”, algunos jóvenes de Ciudad Juárez refirieron que necesitan más oportunidades para tener acceso a la educación escolarizada, y a que se sus padres y el Gobierno tomen en cuenta sus opiniones para evitar ser víctimas de las drogas y la violencia.

El próximo 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, sin embargo para algunos de ellos es un reto enfrentarse “a caer en las drogas y el alcohol, mucha gente se anda metiendo el cristal y eso hace que mucha gente muera, porque les falta más atención de los padres, la juventud no es la misma que antes… ahorita ya no podemos salir porque nos falta seguridad en las calles”, manifestó Leslie García, de 14 años.

Para Marcos Espinoza, de 16 años, estudiante del Colegio Nacional de Educación Técnica (Conalep), es importante que antes de que se realicen las elecciones se escuche la voz de los jóvenes, para que se generen agendas enfocadas en sus necesidades, que en un futuro puedan influir en la elaboración de políticas públicas que mejoren su entorno.

Enfatizó en que uno de los derechos que más se vulnera a los jóvenes es la falta de respeto por su libertad de expresión.

“Para respetar ese derecho, principalmente los jóvenes lo que debemos hacer es alzar la voz. En el caso del Gobierno debe hacer eventos especializados como éste (Encuentro de Juventudes Juárez 2019), y en caso de la sociedad, abrir más la mente con los cambios que están pasando”, dijo el entrevistado.

Para Espinoza vivir en esa época de violencia ha provocado limitarse para realizar actividades recreativas, que son parte de su formación integral.

“Lo que queremos como jóvenes es salir a diversos lugares para disfrutar de la juventud, pero se nos dificulta porque a veces nuestros padres nos impiden ir a ciertos lugares, porque está muy peligroso y nos limitan demasiado gracias a toda esa violencia que está pasando en Ciudad Juárez”, manifestó Espinoza.

Por su parte, Lucero Nieto Romero, directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), dijo ayer en entrevista durante el “Encuentro de Juventudes 2019” que los retos para que los jóvenes puedan alcanzar sus metas son mediante la participación en eventos en los que se les brinda un espacio exclusivo.

“Si no estamos participando, expresando como juventudes lo que tenemos como problemáticas, pues, entonces cómo vamos hacer para que las cosas cambien, actualmente somos el presente no somos esta frase trillada del futuro; no, somos el presente y nuestra responsabilidad es hacer que se escuche la voz, y eso es lo que quiere el Ichijuv, ser el puente entre Gobierno y sociedad”, expuso Nieto Romero.

Añadió que los retos del instituto es lograr impregnar en el aparato gubernamental, en la academia y organizaciones de la sociedad civil el entendimiento de lo que quieren los jóvenes y adaptarse a las nuevas maneras de comunicarse.

“Ése es nuestro reto, trabajar con los que atienden a los jóvenes para que sean servicios más adecuados y pertinentes según su edad y su contexto inmediato”, dijo.

Agregó que las pláticas sobre Derechos Humanos, Bienestar y Salud que se les brindaron se eligieron debido al contexto en el que se encuentra la ciudad.

“En Ciudad Juárez sabemos muy bien todo el tema que se ha traído de seguridad, cómo nos pegó a una generación que ahorita vamos para los 30, de que no podíamos ni salir y tuvimos que aprender muchas cosas. Los Derechos Humanos es algo que tenemos que debemos dar conocer a los jóvenes, sino como van a exigir que se estén cumpliendo”, agregó.





