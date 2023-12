Exponen sus productos mujeres emprendedoras

Ciudad Juárez.- La joyería ha sido una forma de sustento para Silvia Delgado Mariscal desde hace siete años, trabajo que le dio la posibilidad de volverse una micro empresaria.

Ella es una artesana juarense que elabora accesorios con plata, acero, chaquira y pasta francesa, piezas que ofreció en el corredor comercial del Foro Internacional de Mujeres Empresarias.

“Emprender lo traemos desde nuestra crianza, mi mamá siempre nos enseñó a emprender, a bordar, pero llegó un momento en que me dijo el hecho de ser ama de casa por tanto tiempo me impulsó para no estar dependiendo por tanto tiempo de mi marido”, dijo.

Silvia inició vendiendo con poca joyería para dama, pero con el tiempo los clientes demandaban accesorios para caballero.

Explicó que su comienzo fue en una exposición hace siete años que se realizó en el Parque Central con el programa Mercado en tu Colonia, luego una empresa maquiladora la invitó para que mostrara sus productos; fue desde entonces que empezó a crecer su negocio y con ello también la demanda de piezas para hombre.

Los metales como el acero inoxidable, la plata con piedras naturales y pasta francesa creados por ella y su familia fueron parte del arte que ofreció ayer en el corredor comercial de Pueblito Mexicano, un evento organizado por Jrz Mujeres Empresarial, en donde participaron 40 expositoras de varios estados de la República Mexicana.

Los colores plata y oro mezclado con cuarzo rosa, amatista, jade, la obsidiana, así como el ojo de tigre o la piedra volcánica se entrelazan en tiras para adornar las muñecas, cuellos y orejas de sus clientes.

Silvia también ofrece accesorios con diseños navideños y personalizados que ella dibuja, trabaja el material y arma la pieza, comentó.

“Realmente me va muy bien, yo puedo venir en enero, y no me baja nada las ventas, a la gente de Juárez le gusta la artesanía, y como también lo manejo por mayoreo es lo que nos mantiene cada mes estables”, dijo Delgado Mariscal.

En el lugar se ofrece calzado, ropa, joyería, alimentos, botanas y artesanías, entre otros artículos.

Verónica Suárez, integrante del comité organizador, dijo que los módulos son parte de las actividades que se realizan en el Foro Internacional de Mujeres Empresarias.

“El foro se integra de conferencias y un corredor comercial, esto es para el emprendimiento de negocio, y también para ofrecer nuestros productos, con el fin de que las mujeres tengan un espacio digno para ofrecer sus productos, y sus servicios, ya que somos independientes de jefes y horarios, entonces, juntas hacer equipo y así proyectar las virtudes y habilidades de cada uno, para poder potenciar el poder de la mujer”, expuso Suárez.

Las emprendedoras comercializan productos de León, Guanajuato; Nayarit, del estado de Chihuahua, Casas Grandes y locales.

Las exhibiciones iniciaron desde el pasado jueves y estarán hasta hoy sábado, en un horario de 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.

La entrada a las conferencias tiene un costo de 200 pesos cada una. Los foros comienzan desde las 11:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.