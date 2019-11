Exponen impunidad en documental

“Cuando desapareció mi hija yo dije: ‘yo sé que voy a ir a la Policía y me van la encontrar y me la van a traer...’; luego vamos y las familias nos volvemos los investigadores porque ellos no hacen nada”, narra Norma Laguna en “Nosotras”, un documental sobre el feminicidio en México, de las asociación civil El Día Después.

Esta agrupación es una asociación civil que surge el día después de las pasadas elecciones del primero de julio de 2018, con el fin de llamar a la reflexión y a la construcción de una sociedad más empática y consiente de su entorno.

“Surge con Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Diego Luna y Gael García, ellos sacan esta iniciativa de votes por quien votes va a haber un día después, pasan las elecciones y se queda El Día Después como una organización de la sociedad que tiene como objetivo visibilizar la violación de derechos humanos en el país”, explicó Yadira Cortés de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

En el documental “Nosotras”, el tema es el feminicidio, ya que según datos proporcionados en la misma producción México es el país con más víctimas por este delito en América Latina, y seis de cada 10 mujeres mexicanas han vivido algún tipo de violencia.

En poco menos de media hora, bajo la dirección de Natalia Beristain, la organización dirigida por Ixchel Cisneros, muestra tres historias de la Ciudad de México, Chihuahua y Ciudad Juárez, en las que se narra la desaparición, la violencia de género, la trata de personas y el feminicidio.

En el caso de Juárez, Norma Laguna narra la pérdida de su hija Idali Juache Laguna, quien a los 19 años, salió de su casa el 23 de febrero de 2010 a las 7 de la mañana y ya nunca regresó, hasta que parte de sus restos fueron encontrados en el Arroyo El Navajo, ubicado en el desierto del Valle de Juárez.

En México el 98.5 por ciento de los feminicidios no son castigados, y sólo este año suman en Ciudad Juárez 132 asesinatos en los que las víctimas han sido mujeres, lamentó Ivonne Mendoza Salazar, del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac).

“Es terrible que el Estado de México no haya tomado acciones contundentes reales, estructurales para evitar que la violencia hacia las mujeres se siga dando, y no sólo no lo ha evitado aquí en Ciudad Juárez, sino que este fenómeno, esta violencia ya se ha esparcido a toda la República”, apuntó.

Por ello, además del documental “Nosotras”, El Día Después de mañana lanzará una campaña en el que abordará el tema del feminicidio desde distintos aspectos, principalmente dirigido a quienes son testigos de la violencia de género y pueden llegar a evitarlo ayudando a la víctima.

Para las autoridades “es más fácil encontrar restos, que encontrarlas con vida”, lamentó Laguna, quien aseguró que aunque su hija ya está muerta seguirá trabajando en la prevención para que otras jóvenes no vivan lo que su hija vivió, así como para que las mamás de otras mujeres desaparecidas puedan encontrarlas con vida y abrazarlas.

Hasta marzo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género contaba con 19 mil 300 carpetas abiertas, en las cuales trabajaban sólo 73 agentes del ministerio público, destacó Mendoza Salazar.





El caso Juárez

-Norma Laguna narra la

pérdida de su hija Idali

Juache Laguna

-Ella tenía 19 años

-Desapareció el 23 de febrero de 2010

-Sus restos fueron localizados en el Arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez





En cifras





98.5%

Porcentaje de impunidad

en los feminicidios





132

Asesinatos de mujeres este año

hasta el cierre de esta edición