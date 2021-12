Exponen en libro el ‘infierno de las drogas y crimen organizado’

Ciudad Juárez.— La novela “Matar al Monstruo”, una historia de la vida real del autor José Luis García Rodríguez, fue presentada ayer en el auditorio del Edificio X del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La académica Olivia Aguirre Bonilla, profesora investigadora de la UACJ adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas, y el comunicador Francisco Ortiz Bello, articulista de El Diario y conductor de radio y televisión, presentaron la obra de García, quien es periodista y profesor de educación media superior y superior.

El autor es originario de la capital del estado y, como se declaró, “amante” de Ciudad Juárez.

“‘Matar al Monstro’ es la historia de Damián, un niño que nació bendecido, amado y protegido en todas sus formas y como le puede suceder a cualquier de nuestros hijos, fumó un cigarro de mariguana por primera vez en la secundaria y nadie le dijo que estaba abriendo la puerta del infierno”, expuso el autor cuya primera obra literaria se titula: “Ana mía me está matando, las cosas comunes de los adolescentes”.

“Muy pronto fue atraído por el poder de la droga y el dinero fácil. De un simple consumidor, escaló las posiciones del infierno hasta convertirse en uno de los matones más cotizados del crimen organizado. Es una historia local que trasciende a todo el país”, agregó.

“Es un relato desgarrador, que en ocasiones uno quisiera pensar que es producto de la ficción o de la imaginación narrativa del autor, que se trata de una novela que aborda el mundo de las drogas, no sólo como fenómeno de narcotráfico sino como una historia de adicción que se convierte en un grito de guerra para todos”, escribió en el prólogo del libro Javier Contreras, decano en el campo del periodismo en la ciudad de Chihuahua.

La doctora Aguirre Bonilla dijo a su vez que “el autor cuenta una historia cruda, desgarradora pero al mismo tiempo muy real, ubicada en el espacio de ciudad Juárez y Chihuahua”.

“Me parece interesante que la narrativa se haga desde un enfoque que reconocemos como nuestro propio espacio. Veo una historia latente en las familias juarense de hoy. Todos de una u otra forma lo hemos vivido. No estamos exentos de que un familiar, un hermano, tío, primo o nuestro vecino, hayan estado involucrados en situaciones de drogadicción o narcotráfico”, expuso la académica.

Aguirre rescató la reflexión que deja la lectura del libro, sobre el papel que tienen los padres en la crianza de los hijos, “quienes en su búsqueda de ser buenos padres, creen que tienen que ser consentidores, darle a los hijos a manos llenas y no ponerles límites, lo cual, el autor lo resumió con la siguiente frase: ‘Los padres buscan ser amados pero no respetados’”.

“Veo un relato desgarrador con un final desesperanzador, sin embargo a mí parece que en cada párrafo hay esperanza. Es un llamado a la prevención, tanto para los padres como para los hijos. No le sueltes las riendas a tus hijos porque puede ser demasiado tarde y no tengas miedo de poner límites ni a decir no, lo cual no hace malo a un padre o una madre”, expuso la profesora.

El periodista Ortiz Bello, dijo que el mensaje más importante que sustrajo del libro es que “la drogadicción termina por tener un efecto nocivo no sólo para las familias, sino también para la sociedad”.

“Es una novela de la vida real que conecta con las emociones, pero además de este acierto es una novela muy bien contada”, resaltó el comunicador.

El libro de García Rodríguez estará a la venta a partir del próximo sábado en la Librería “Kononia”, ubicada sobre la avenida Pedro Rosales de León 7521-6.