Expolicía, líder de banda de ‘polleros’

Ciudad Juárez— Un expolicía municipal era el líder de la banda de presuntos traficantes de personas detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) la tarde del miércoles en una vivienda de la colonia Ampliación Fronteriza, durante el rescate de 66 migrantes, confirmó ayer la misma corporación.

Se trata de Juan Manuel C. M., de 57 años de edad, quien fue detenido junto con cinco personas más, aparentemente miembros de su familia, identificadas como Juan Roberto C. M., de 25 años de edad; Alondra Magali C. M., de 24 años; Lucía M. T., de 45 años; Yuliana Sarahi V. R., de 20 años, y un adolescente, el cual fue puesto a disposición del juez cívico.

De acuerdo con lo informado por la SSPM, Juan Manuel C. M. fue dado de alta en la corporación el 12 de febrero de 1992 y fue dado de baja por jubilación el 21 de mayo de 2008. Sin embargo, de acuerdo con el expediente 37-2015-0018311, en 2015 fue acusado de los delitos de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, por lo que se le abrió una carpeta de investigación a cargo de la Unidad Especializada contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia.

Su detención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en las calles Cananea y Sinaloa de la colonia Ampliación Fronteriza, después de una denuncia al número de Emergencia 911, en la que reportaron que tras suscitarse un percance vial, el responsable sacó un arma de fuego y realizó detonaciones para amedrentar al afectado, y así darse a la fuga.

“Con los datos obtenidos, los elementos de las diferentes corporaciones de seguridad que conforman la Operación Conjunta Juárez implementaron acciones de búsqueda, localizando dicho automotor en el cruce antes mencionado en donde el conductor descendió y emprendió la huida hacia el interior del domicilio, por lo que los agentes ingresaron al inmueble”, en donde lograron su detención, informó la SSPM a través de un comunicado de prensa.

El hombre fue identificado como Juan Roberto C. M., de 25 años, a quien le aseguraron una pistola calibre .45, abastecida con dos cartuchos útiles.

Se dijo que al revisar el lugar encontraron a 66 migrantes, entre ellos cuatro menores, quienes se estaban encerrados en la vivienda para ser internados a Estados Unidos de manera ilegal.

Con los migrantes se encontraron cinco personas, encargadas de cuidarlos y darles alimento, entre ellos el expolicía municipal, quien ayer trascendió como líder de la banda de presuntos “coyotes” o “polleros”, como son llamados los traficantes de personas.

En las paredes de la vivienda se encontraron colocados diversos reconocimientos a nombre del exagente preventivo, los cuales fueron otorgados por corporaciones de México y Estados Unidos, como la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Los reconocimientos se observaron colocados en las paredes, en marcos en los que se lee la leyenda “lo logré”.